Люди понемногу уходят с улиц Петербурга, индекс самоизоляции посветлел до «оранжевого»
Минимальный на сегодня, 20 апреля, индекс самоизоляции (2,4 — это «красная» зона, когда «на улице очень много людей») продержался в Петербурге около трёх часов. К 15:50 он вырос до 2,5 балла, а к 16:50 — уже до 2,6 балла.
Сейчас Петербург находится на 13-м месте в списке городов-миллионников по индексу самоизоляции. На востоке страны уже вечер, и сибирские «столицы» обгоняют Москву.
Вчера, 19 апреля, наш город по среднему уровню самоизоляции (3,8 балла) занял второе место в рейтинге среди 15 городов России с населением более 1 миллиона человек. Возглавила рейтинг Москва с 4,1 балла. Самое низкое значение индекса по итогам вчерашнего дня зафиксировано в Новосибирске — 3,2 балла. В будни на прошлой неделе средний уровень самоизоляции в Петербурге составлял 2,7 балла, в России — 2,6.