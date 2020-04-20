Минимальный на сегодня, 20 апреля, индекс самоизоляции (2,4 — это «красная» зона, когда «на улице очень много людей») продержался в Петербурге около трёх часов. К 15:50 он вырос до 2,5 балла, а к 16:50 — уже до 2,6 балла.

Сейчас Петербург находится на 13-м месте в списке городов-миллионников по индексу самоизоляции. На востоке страны уже вечер, и сибирские «столицы» обгоняют Москву.