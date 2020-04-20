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20.04.2020 17:20
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Люди понемногу уходят с улиц Петербурга, индекс самоизоляции посветлел до «оранжевого»

Минимальный на сегодня, 20 апреля, индекс самоизоляции (2,4 — это «красная» зона, когда «на улице очень много людей») продержался в Петербурге около трёх часов. К 15:50 он вырос до 2,5 балла, а к 16:50 — уже до 2,6 балла.

Сейчас Петербург находится на 13-м месте в списке городов-миллионников по индексу самоизоляции. На востоке страны уже вечер, и сибирские «столицы» обгоняют Москву.

Скриншот с&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=39.581777%2C55.810896&amp;z=5" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот с yandex.ru/maps/covid19/isolation

Вчера, 19 апреля, наш город по среднему уровню самоизоляции (3,8 балла) занял второе место в рейтинге среди 15 городов России с населением более 1 миллиона человек. Возглавила рейтинг Москва с 4,1 балла. Самое низкое значение индекса по итогам вчерашнего дня зафиксировано в Новосибирске — 3,2 балла. В будни на прошлой неделе средний уровень самоизоляции в Петербурге составлял 2,7 балла, в России — 2,6.

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Комментарии (11)

260980311
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260976171
Тошнит уже от вашего Поисковика !!!!
Gorodskoy88
Люди с работы возвращаются. Тысячи промышленных предприятий работают, кто с 8 апреля, кто с 13. В выходные индекс был выше. Не бином Ньютона.
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