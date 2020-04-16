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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 13:50
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Петербург скатился в самую опасную зону индекса самоизоляции. Разумные горожане из окон смотрят на безответственных

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 16 апреля пробил «дно» к 13:20, достигнув 2,4 балла. Таким образом, он опустился в «красную» зону, означающую, что на улицах «очень много людей», и коронавирусу распространяться легко. В предыдущие дни на этой неделе индекс останавливался на нижней отметке «оранжевой» зоны — 2,5.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?l=trf%2Ctrfe&amp;ll=49.110538%2C55.919189&amp;z=4.6" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

Сегодняшняя динамика:

5:00 — 4,9;

6:00 — 4,6;

7:00 — 4,0;

8:00 — 3,5;

10:00 — 2,9;

12:00 — 2,6;

12:20 — 2,5;

13:20 — 2,4.

При этом Петербург продолжает оставаться на втором месте среди городов-миллионников. На первом по-прежнему Москва, жители которой, в отличие от остальных россиян, с начала этой недели снижают активность.

Горожане выходят на улицу не только за продуктами или по рабочим нуждам. В соцсетях продолжают жаловаться на несознательных граждан, оккупирующих стадионы и площадки.

Фото: »Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today_unpublished

При этом рекорды ставит и статистика по заболевшим. В Петербурге за сутки заразились 154 человека (всего теперь в городе 1083 больных), в России — 3448 (всего 27938).

Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, «Яндекс» на основе данных своих приложений вычисляет балл, который показывает примерную ситуацию. Шкала 5-балльная: чем выше оценка, тем сложнее вирусу распространяться.

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Комментарии (13)

Павел Михайлов
С каких это пор паникёров стали называть разумными??
SERGEY111
Разумные горожане смотрят в холодильник и винный шкаф с баром если есть , а потом кто-то продолжает смотреть только уже в окно на тех кто решил действовать .
260708081
Все нормальные никуда не летали, но итог таков: сиди дома и смотри, как самолетами привозят тысячи зараженных. Как в больницах заражают. Как мигранты дружно "строят".В общем, все ответственные никуда не летали в эпидемию, а некоторые инфекционисты - летали и привозили вирус для пациентов.
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