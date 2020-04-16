Петербург скатился в самую опасную зону индекса самоизоляции. Разумные горожане из окон смотрят на безответственных
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 16 апреля пробил «дно» к 13:20, достигнув 2,4 балла. Таким образом, он опустился в «красную» зону, означающую, что на улицах «очень много людей», и коронавирусу распространяться легко. В предыдущие дни на этой неделе индекс останавливался на нижней отметке «оранжевой» зоны — 2,5.
Сегодняшняя динамика:
5:00 — 4,9;
6:00 — 4,6;
7:00 — 4,0;
8:00 — 3,5;
10:00 — 2,9;
12:00 — 2,6;
12:20 — 2,5;
13:20 — 2,4.
При этом Петербург продолжает оставаться на втором месте среди городов-миллионников. На первом по-прежнему Москва, жители которой, в отличие от остальных россиян, с начала этой недели снижают активность.
Горожане выходят на улицу не только за продуктами или по рабочим нуждам. В соцсетях продолжают жаловаться на несознательных граждан, оккупирующих стадионы и площадки.
При этом рекорды ставит и статистика по заболевшим. В Петербурге за сутки заразились 154 человека (всего теперь в городе 1083 больных), в России — 3448 (всего 27938).
Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, «Яндекс» на основе данных своих приложений вычисляет балл, который показывает примерную ситуацию. Шкала 5-балльная: чем выше оценка, тем сложнее вирусу распространяться.