Петербург скатился в самую опасную зону индекса самоизоляции. Разумные горожане из окон смотрят на безответственных

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 16 апреля пробил «дно» к 13:20, достигнув 2,4 балла. Таким образом, он опустился в «красную» зону, означающую, что на улицах «очень много людей», и коронавирусу распространяться легко. В предыдущие дни на этой неделе индекс останавливался на нижней отметке «оранжевой» зоны — 2,5.

При этом Петербург продолжает оставаться на втором месте среди городов-миллионников. На первом по-прежнему Москва, жители которой, в отличие от остальных россиян, с начала этой недели снижают активность.

Горожане выходят на улицу не только за продуктами или по рабочим нуждам. В соцсетях продолжают жаловаться на несознательных граждан, оккупирующих стадионы и площадки.

При этом рекорды ставит и статистика по заболевшим. В Петербурге за сутки заразились 154 человека (всего теперь в городе 1083 больных), в России — 3448 (всего 27938).

Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, «Яндекс» на основе данных своих приложений вычисляет балл, который показывает примерную ситуацию. Шкала 5-балльная: чем выше оценка, тем сложнее вирусу распространяться.

