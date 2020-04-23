Пять человек, в том числе беременная женщина, пострадали в массовой аварии в Кузбассе. Две машины столкнулись лоб в лоб, три паровозиком, грузовик опрокинулся набок, легковушка вылетела в кювет. Как сообщает ГУ МВД по Кемеровской области, 23 апреля около 16 часов по местному времени на 220-м километре автодороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга» столкнулись восемь автомобилей: два грузовых и шесть легковых. ДТП произошло в условиях сильного задымления, отмечается в сообщении.

По данным полиции, пострадали три человека. Местные СМИ пишут о пятерых. «Троих сейчас везут в Областной центр охраны здоровья шахтёров, один из пациентов в состоянии средней степени тяжести. Двое, в том числе беременная женщина, — в тяжёлом состоянии. Ещё двое человек были осмотрены медиками, но отказались от госпитализации», — рассказали «Сибдепо» в областном Центре медицины катастроф.

Видимость на дороге сильно снижена из-за дыма от горящей в полях травы. Дым настолько плотный, что при столкновении остальные участники движения даже не разобрались, что именно произошло, отмечает «Сибдепо». «Там видимость ноль была, я за фурой ехал и услышал звуки аварии. Потом на обочину припарковался и побежал смотреть и помогать, если кому-то помощь нужна. Там много машин. Как в фильме «Пункт назначения», знаете, и не поймёшь, кто с кем. Если бы я это видел, с чего началось, то, возможно, и не общался бы сейчас с вами, — приводит издание слова одного из очевидцев. — Там жесть была на дороге — дым, видать, кто-то в кого-то въехал, и началось».

