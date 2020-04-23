Как стало известно «Фонтанке», фасад частично обвалился утром 23 апреля с доходного дома Лесниковых на канале Грибоедова, 23. Элементы декора упали на пустой тротуар, в десятках метров от ближайших прохожих.

Обычно на углу Казанской площади и канала весной уже многолюдно. В двух шагах находится причал для прогулочных теплоходов, и туристы коротают время в прогулках по набережной канала.

Доходный дом Лесниковых построен в 1830 году. Является памятником архитектуры. В перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую и иную культурную ценность, КГИОП внес здание в 2001 году.