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23.04.2020 13:10
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Фасад дома обрушился в туристическом сердце Петербурга. Обычно в этом месте у Казанского собора много прохожих

Обрушение фасадной части жилого дома на углу Казанской площади и набережной канала Грибоедова попало на видео. Куски штукатурки летели с высоты четырех этажей.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

Как стало известно «Фонтанке», фасад частично обвалился утром 23 апреля с доходного дома Лесниковых на канале Грибоедова, 23. Элементы декора упали на пустой тротуар, в десятках метров от ближайших прохожих.

Обычно на углу Казанской площади и канала весной уже многолюдно. В двух шагах находится причал для прогулочных теплоходов, и туристы коротают время в прогулках по набережной канала.

Доходный дом Лесниковых построен в 1830 году. Является памятником архитектуры. В перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую и иную культурную ценность, КГИОП внес здание в 2001 году.

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Комментарии (3)

260965961
Страна рушится)))
ussr_5e4d4b41561db
так город никто не красит, не ремонтирует - вот он и рассыпается.... у нас нет того, кто бы реально заботился о строениях в городе.... губернаторы живут по принципу "Вовки из тридевятого царства": "итак сойдёт"....
261012481
Этот угол- интересное, опасное место. Лет 30 назад с портфелем в руке я стоял как раз на месте нынешнего падения штукатурки. Была весна. Сияло солнышко, таял снег, капали сосульки. Вдруг кто-то с силой выбивает у меня портфель (держал его в левой руке). В недоумении оборачиваюсь- рядом никого. А у ноги- глыба полуснега-полульда. Упала с крыши прямо на край портфеля, выбив его из руки.
Ещё бы несколько сантиметров- и было бы некому написать этот комментарий.
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