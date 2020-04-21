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21.04.2020 23:49
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СМИ: Трам планирует приостановить выдачу грин-карт и запретить въезд по рабочим визам

Президент США Дональд Трамп планирует запретить въезд по рабочим визам по меньшей мере на 90 дней и приостановить выдачу грин-карт.

Подробности проекта о временном запрете на въезд потенциальным сотрудникам 21 апреля приводит Bloomberg. По данным издания, изменения не коснутся тех, кто ищет работу, связанную с поставками продуктов питания, а также специалистов в сфере здравоохранения.

По данным The New York Times, официальный приказ о том, что грин карты, позволяющие жить в стране на постоянной основе, временно не выдаются, также может вступить в силу уже в ближайшие дни. По словам источника, знакомого с ситуацией, такие меры можно воспринимать как попытку президента изолировать страну от остального мира. Время снятия ограничений официально не установлено.

О необходимости сохранить рабочие места для американцев во время пандемии коронавируса Дональд Трамп также писал в Twitter. В Белом доме полагают, что подобные нововведения помогут снизить количество людей, которые прибывают из других стран и могут быть заражены коронавирусом. Сейчас Америка находится на первом месте по числу заболевших COVID-19.

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Комментарии (3)

simak
Терьям-терьярим-там-терьям!
miaow
"Трам" это сильно, прикрутите Ctrl+Enter ))
261000471
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