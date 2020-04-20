ФМБА предлагает использовать отечественные противовирусные препараты в борьбе с коронавирусом

ФМБА намерено расширить список рекомендованных для лечения и профилактики коронавирусной инфекции препаратов. Об этом заявил 20 апреля в ходе совещания с Владимиром Путиным Юрий Лобзин, директор Федерального государственного учреждения «Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России».

«Мы готовим с Минздравом 6-ю версию методических указаний (по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. — Прим. ред.)», — сказал Лобзин.

«На своей улице пророков не признают», — иносказательно выразился специалист, говоря о том, в России «шире должны использовать отечественный опыт и отечественные препараты». В пример он привёл Китай, который «использует препараты, которые были разработаны в России: противовирусные, иммуномодулирующие и патогенетические средства».