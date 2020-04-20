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Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
20.04.2020 16:44
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ФМБА предлагает использовать отечественные противовирусные препараты в борьбе с коронавирусом

ФМБА намерено расширить список рекомендованных для лечения и профилактики коронавирусной инфекции препаратов. Об этом заявил 20 апреля в ходе совещания с Владимиром Путиным Юрий Лобзин, директор Федерального государственного учреждения «Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России».

«Мы готовим с Минздравом 6-ю версию методических указаний (по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. — Прим. ред.)», — сказал Лобзин.

«На своей улице пророков не признают», — иносказательно выразился специалист, говоря о том, в России «шире должны использовать отечественный опыт и отечественные препараты». В пример он привёл Китай, который «использует препараты, которые были разработаны в России: противовирусные, иммуномодулирующие и патогенетические средства».

Отсутствие доказательной базы в период пандемии, по мнению Лобзина, не аргумент: «Те препараты, которые есть у нас, не пускали на международный рынок (фармгиганты. — Прим. ред.)».

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Комментарии (3)

***_555
Облепиха, черемша, зверобой, пустырник, ромашка...
336days
Что, опять Арбидол?
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