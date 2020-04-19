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19.04.2020 13:59
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«И безработица вырастет, и доходы снизятся». Орешкин ожидает негативных результатов второго квартала для экономики России

Результаты второго квартала 2020 года будут негативными для экономики России, поэтому властям необходимо своевременно реагировать, чтобы смягчить последствия, вызванные распространением коронавируса и ограничительными мерами. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

По второму кварталу будут «серьезные негативные цифры», сказал Орешкин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» от 19 апреля на канале «Россия 1».

«Понятно, что и безработица вырастет, и доходы снизятся. Мы видим, что людей отправляют и в отпуска без содержания, снижают заработные платы, это очевидные последствия. Это происходит во всем мире сейчас. Главное, постараться минимизировать эти последствия, сохранить коллективы, чтобы на фазе выхода и восстановления экономической активности мы смогли это сделать максимально быстро, с наименьшими потерями», — считает помощник президента.

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Комментарии (7)

alexpalspb
...Мы видим, что людей отправляют и в отпуска без содержания, снижают заработные платы, это очевидные последствия. Это происходит во всем мире сейчас.))) Во всём мире сейчас идет РЕАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ поддержка населения, а не пустая болтовня. Зато у нас, в отличие от всего мира и здравого смысла, идут «покупки» сбербанков и венесуэл. Нашего пахана заботит только Парад Победы и обнуление! И забыл добавить про дешевеющий в разы бензин во всём мире.
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Орешкин - голова! Я бы ему палец в рот не положил.
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