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17.04.2020 18:14
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Ветер в Петербурге картинно разбросал мусорные баки и обрушил несчастный «героический» светофор

Несчастный светофор на проспекте Героев в очередной раз упал, не выдержав порывов ветра с Финского залива. И это не единственная «жертва» непогоды за 17 апреля. В реках и каналах поднялась вода, в некоторых районах города сейчас идёт дождь — по данным «Яндекса», выпадет 2,27% месячной нормы осадков. Температура воздуха сейчас плюс 4 градуса, а ощущается как минус 5, ветер западный «свежий» — 10 м/с, с порывами до 12,3 м/c.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/pogoda/saint-petersburg/maps/nowcast?via=mmapwb&amp;le_Lightning=1&amp;ll=30.381553_59.609320&amp;z=8" class="_">yandex.ru/pogoda/saint-petersburg/maps</a>
Скриншот из yandex.ru/pogoda/saint-petersburg/maps

На Афонской улице, 16, ветром разбросало мусорные баки, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Припаркованным машинам не повезло.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

На пересечении Петергофского шоссе и улицы Партизана Германа не выдержал знак «Пешеходный переход».

Фото: телеграм-канал «Мегаполис»

В той же группе поделились и фотографией сваленного светофора на проспекте Героев, 26. На место приехала аварийная служба, пишет Сергей. Светофоры на проспекте Героев падают регулярно, например в феврале «Фонтанка» писала о них дважды.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Нелегко приходится и соседнему светофору. «Второй день очень сильный ветер, аж дух захватывает», — пишет в комментариях Ольга.

По прогнозам синоптиков, ветер будет дуть и завтра.

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Комментарии (1)

krasnonosov
Предлагаю, упавший светофор тоже приплюсовать к жертвам коронавируса!
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