Ветер в Петербурге картинно разбросал мусорные баки и обрушил несчастный «героический» светофор
Несчастный светофор на проспекте Героев в очередной раз упал, не выдержав порывов ветра с Финского залива. И это не единственная «жертва» непогоды за 17 апреля. В реках и каналах поднялась вода, в некоторых районах города сейчас идёт дождь — по данным «Яндекса», выпадет 2,27% месячной нормы осадков. Температура воздуха сейчас плюс 4 градуса, а ощущается как минус 5, ветер западный «свежий» — 10 м/с, с порывами до 12,3 м/c.
На Афонской улице, 16, ветром разбросало мусорные баки, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Припаркованным машинам не повезло.
На пересечении Петергофского шоссе и улицы Партизана Германа не выдержал знак «Пешеходный переход».
В той же группе поделились и фотографией сваленного светофора на проспекте Героев, 26. На место приехала аварийная служба, пишет Сергей. Светофоры на проспекте Героев падают регулярно, например в феврале «Фонтанка» писала о них дважды.
Нелегко приходится и соседнему светофору. «Второй день очень сильный ветер, аж дух захватывает», — пишет в комментариях Ольга.
По прогнозам синоптиков, ветер будет дуть и завтра.