Подтопленные набережные могут наблюдать редкие прохожие в Петербурге 17 апреля. Разбушевавшийся ветер поднял Неву у Горного института до 102 сантиметров.

Такой уровень держится в городе последние полтора часа. По данным гидропоста у Горного института, после трёх часов дня вода в Неве начала постепенно отступать.



Вероятной причиной является западный ветер, который сейчас местами дует с порывами до 15 метров в секунду. Шкала Бофорта определяет его как крепкий. На Васильевском острове последствия ветреной погоды видны невообразимым глазом — вода в Смоленке поднялась и залила набережную.