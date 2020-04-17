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17.04.2020 15:40
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Крепкий западный ветер поднял воду в реках и каналах Петербурга

Подтопленные набережные могут наблюдать редкие прохожие в Петербурге 17 апреля. Разбушевавшийся ветер поднял Неву у Горного института до 102 сантиметров.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

Такой уровень держится в городе последние полтора часа. По данным гидропоста у Горного института, после трёх часов дня вода в Неве начала постепенно отступать.

Вероятной причиной является западный ветер, который сейчас местами дует с порывами до 15 метров в секунду. Шкала Бофорта определяет его как крепкий. На Васильевском острове последствия ветреной погоды видны невообразимым глазом — вода в Смоленке поднялась и залила набережную.

автор видео читатель «Фонтанки»

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Юю.
"Невообразимым глазом" - это сильно
krasnonosov
"Но силой ветров от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова,
Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась. Пред нею
Всё побежало, всё вокруг
Вдруг опустело — воды вдруг
Втекли в подземные подвалы,
К решеткам хлынули каналы,
И всплыл Петрополь как тритон,
По пояс в воду погружен.
Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна. Челны
С разбега стекла бьют кормой.
Лотки под мокрой пеленой,
Обломки хижин, бревны, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам!
Народ
Зрит божий гнев и казни ждет.
Увы! всё гибнет: кров и пища!
Где будет взять?
В тот грозный год..." (с) А.С. Пушкин
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