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17.04.2020 17:16
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Каток на дорогах утром в субботу обещают синоптики Петербургу

О неблагоприятном погодном явлении петербуржцев предупреждает МЧС.

Как сообщает пресс-служба петербургского управления 17 апреля, завтра в Северной столице ожидается усиление северного и северо-западного ветра. Местами порывы будут достигать 15 м/с.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

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Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
ладно-ладно, кто поверит в эти бредни, как насчёт смерча из песка и нефтедолларов?))))))
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