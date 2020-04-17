Метеостанции ЗСД фиксируют сильный ветер на Центральном участке. Уже есть «жертва» — светофор на Коллонтай
В Петербурге днём 17 апреля усиливается ветер. Автомобилистам и пешеходам следует быть осторожными.
О сильном ветре на Центральном участке ЗСД, проложенном над заливом, предупреждает телеграм-канал ООО «Магистраль Северной столицы». По данным метеостанций, расположенных на участке, порывы ветра достигают 17–19 м/с. По данным «Яндекса», сейчас в Петербурге сильный ветер — 12 м/с, порывы до 15,1 м/c. «Просим вас соблюдать скоростной режим, следовать знакам переменной информации и быть внимательными за рулём», — подчёркивают дорожники.
Очевидцы уже сообщили о первой «жертве» ветра. На углу Дальневосточного проспекта и улицы Коллонтай упал светофор, машины и люди не задеты, сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Дата на видео сбита.