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17.04.2020 14:24
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Метеостанции ЗСД фиксируют сильный ветер на Центральном участке. Уже есть «жертва» — светофор на Коллонтай

Кадр из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

В Петербурге днём 17 апреля усиливается ветер. Автомобилистам и пешеходам следует быть осторожными.

О сильном ветре на Центральном участке ЗСД, проложенном над заливом, предупреждает телеграм-канал ООО «Магистраль Северной столицы». По данным метеостанций, расположенных на участке, порывы ветра достигают 17–19 м/с. По данным «Яндекса», сейчас в Петербурге сильный ветер — 12 м/с, порывы до 15,1 м/c. «Просим вас соблюдать скоростной режим, следовать знакам переменной информации и быть внимательными за рулём», — подчёркивают дорожники.

Очевидцы уже сообщили о первой «жертве» ветра. На углу Дальневосточного проспекта и улицы Коллонтай упал светофор, машины и люди не задеты, сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Дата на видео сбита.

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Комментарии (1)

krasnonosov
Предлагаю данный павший светофор тоже причислить к жертвам коронавируса.
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