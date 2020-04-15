В реки и каналы Петербурга запустят рыболовные суда, другим пока предписано оставаться на берегу

Движение маломерных судов в Санкт-Петербурге по-прежнему закрыто. Но Смольный поступательно делает исключения.



Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга 15 апреля, водные объекты Санкт-Петербурга, акватория Невы и морских портов «Большой порт Санкт-Петербург» и «Пассажирский порт Санкт-Петербург» в настоящее время закрыты для плавания на маломерных судах.



Однако с сегодняшнего дня исключение сделали для маломерных рыбопромысловых судов. Это позволит им осуществлять в городе лицензированный вылов рыбы.

