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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 19:12
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В реки и каналы Петербурга запустят рыболовные суда, другим пока предписано оставаться на берегу

Движение маломерных судов в Санкт-Петербурге по-прежнему закрыто. Но Смольный поступательно делает исключения.

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга 15 апреля, водные объекты Санкт-Петербурга, акватория Невы и морских портов «Большой порт Санкт-Петербург» и «Пассажирский порт Санкт-Петербург» в настоящее время закрыты для плавания на маломерных судах.

Однако с сегодняшнего дня исключение сделали для маломерных рыбопромысловых судов. Это позволит им осуществлять в городе лицензированный вылов рыбы.

С 9 апреля судоходство по рекам и каналам было открыто только для аварийных и ремонтных судов.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за событиями, связанными с коронавирусом, в мире и Петербурге.

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