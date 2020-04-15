«Оно наладится». Песков уверил в эффективности системы пропусков в Москве

Трудности на запуске естественны, уверил он, и система «наладится»: «Делать какие-то выводы и спешить с выводами на основе первого утра, того, как эти пропуска заработали, мы считаем неправильным. Возможны ли трудности? Да, возможны. Опять же, проблема в недисциплинированности. Оно наладится, и мы надеемся, что эффективно сработает», — заявил Песков.

Проблему очередей в метро из-за проверки пропусков в Кремле считают временной. Об этом 15 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что наличие очередей опасно, но руководство Москвы старается предотвратить их образование.



«Ну, конечно. Первое утро. Ну, естественно: гигантский город, это не может быть совсем гладко. И здесь мы все, наоборот, должны стремиться к тому, чтобы помочь работе этой системы. Это в наших общих интересах», — сообщил Дмитрий Песков.



С 15 апреля в Москве из-за начала работы пропускной системы на входе в метро образовались крупные очереди людей. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал виновными сотрудников МВД и заявил, что уже провел разговор с руководством московской полиции. В полиции ответили, что в очередях виноваты сами москвичи, которые впредь должны заблаговременно планировать поездки на метро.



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