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15.04.2020 10:52
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Собянин пообещал перейти к «автоматизированному контролю в метро». Очереди он назвал «критичными в нынешней ситуации»

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter 15 апреля прокомментировал очереди, скопившиеся утром в столичном метро из-за введения в городе системы пропусков.

«Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей», — подчеркнул Собянин.

И добавил, что, по его данным, очереди уже устранены, а работа «нормализована». «Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать», — подытожил мэр Москвы.

Напомним, первый день пропускного режима в Москве начался с огромных очередей в подземку. Также скопились пробки на въезде в город, но эту ситуацию Собянин пока никак не прокомментировал.

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