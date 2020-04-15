Число жертв коронавируса в Москве превысило сотню. За сутки в столице еще 11 смертей

Новая коронавирусная инфекция с начала эпидемии унесла жизни 106 человек в столице. В Москве за день 14 апреля 11 смертей пациентов с Covid-19, еще три случая в регионах.



Как сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в столице, все 11 умерших имели сопутствующие заболевания, самому молодому пациенту было 48 лет, самому старшему — 86. По одной смерти за день зафиксировано в Ульяновске, Бурятии и Адыгее. Таким образом, в целом по стране насчитывается 184 жертвы болезни. В Петербурге, по официальным данным, скончались четверо, однако были зафиксированы и смерти от двусторонней пневмонии. В отчеты они не входят.

