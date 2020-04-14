Международный валютный фонд: ВВП России из-за коронавируса и обвала цен на нефть упадет на 5,5%

Международный валютный фонд заявил о серьезном замедлении экономической активности в России на фоне пандемии коронавируса и обвала цен на нефть.



Если еще в январе МВФ прогнозировал России рост экономики в 2020 году на 1,9%, то в опубликованном 14 апреля докладе World Economic Outlook (WEO) организация ожидает уже снижения на 5,5%. А в 2021 году ускорения экономического роста до 3,5%.



Согласно прогнозу, средняя цена одного барреля нефти будет равна в 2020 году 34,80 доллара, а в следующем — 36,40 доллара.

