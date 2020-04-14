Международный валютный фонд: ВВП России из-за коронавируса и обвала цен на нефть упадет на 5,5%
Международный валютный фонд заявил о серьезном замедлении экономической активности в России на фоне пандемии коронавируса и обвала цен на нефть.
Если еще в январе МВФ прогнозировал России рост экономики в 2020 году на 1,9%, то в опубликованном 14 апреля докладе World Economic Outlook (WEO) организация ожидает уже снижения на 5,5%. А в 2021 году ускорения экономического роста до 3,5%.
Согласно прогнозу, средняя цена одного барреля нефти будет равна в 2020 году 34,80 доллара, а в следующем — 36,40 доллара.
При этом безработица в стране в 2020 году с 4,5% в 2019-м вырастет до 4,9%, а в 2021-м снизится до 4,8%. Инфляция в среднем за год, согласно прогнозу, составит 3,1% в 2020 году и 3% в 2021-м.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал падение ВВП России и рост безработицы более чем в три раза на фоне пандемии коронавируса.