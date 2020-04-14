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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 16:20
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Международный валютный фонд: ВВП России из-за коронавируса и обвала цен на нефть упадет на 5,5%

Международный валютный фонд заявил о серьезном замедлении экономической активности в России на фоне пандемии коронавируса и обвала цен на нефть.

Если еще в январе МВФ прогнозировал России рост экономики в 2020 году на 1,9%, то в опубликованном 14 апреля докладе World Economic Outlook (WEO) организация ожидает уже снижения на 5,5%. А в 2021 году ускорения экономического роста до 3,5%.

Согласно прогнозу, средняя цена одного барреля нефти будет равна в 2020 году 34,80 доллара, а в следующем — 36,40 доллара.

При этом безработица в стране в 2020 году с 4,5% в 2019-м вырастет до 4,9%, а в 2021-м снизится до 4,8%. Инфляция в среднем за год, согласно прогнозу, составит 3,1% в 2020 году и 3% в 2021-м.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал падение ВВП России и рост безработицы более чем в три раза на фоне пандемии коронавируса.

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Комментарии (7)

260570541
а есть откуда падать-то?
prosto_5e4ce2877d5fb
Нынче праздник у всех экспертов, вплоть до диванно-фонтанных.

Сокращение объема экономического производства в США и еврозоне во втором квартале составит до 30 процентов в годовом исчислении, и возвращение к показателям, сопоставимым с теми, что были до пандемии, возможны не раньше конца 2021 года. Мы считаем, что карантинные меры могут снизить ВВП в ЕС и в США на 7-8 процентов, или на 28-30 процентов в годовом исчислении с апреля по июнь, указывают аналитики Fitch.
Vasilis
Интересно куда он упадет?
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