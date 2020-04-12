Патриарх Кирилл увидел в коронавирусе «Божий промысел»

Слово глава Русской православной церкви произнес после праздничной литургии в храме Христа Спасителя — 12 апреля православные христиане в России отмечают Вербное воскресенье. Как сообщает «Интерфакс» , по мнению патриарха, в последнее время развитие человечества было в основном направлено на «безудержное стремление иметь больше, потреблять больше, желать больше». В результате возвышенные идеалы ушли у людей на второй план.

Патриарх уверен, что пандемия коронавируса должна людей образумить, заставить их вспомнить, что не хлебом единым жив человек. А еще — задуматься о смысле своей жизни и о человеческой слабости, «потому что трагическое завышение человеческих возможностей, подкрепляемое несомненными достижениями в науке и технике, многих лишило критического взгляда на самих себя».



Глава Русской церкви добавил: скорби должны стать уроками жизни.



«И вот если через преодоление этой скорби мы станем ближе к Богу, то мы несомненно победим и саму скорбь», — заключил он.



Напомним, на воскресную службу в православные храмы Петербурга пришли десятки, а не сотни человек, как обычно. А вот католическое и лютеранское духовенство города совершило ночью пасхальную службу вообще без мирян.

