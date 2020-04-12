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12.04.2020 15:40
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Патриарх Кирилл увидел в коронавирусе «Божий промысел»

Божиим промыслом назвал пандемию коронавируса патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По мнению предстоятеля, вспышка новой инфекции на планете призвана разрушить идеалы потребительского общества.

Слово глава Русской православной церкви произнес после праздничной литургии в храме Христа Спасителя — 12 апреля православные христиане в России отмечают Вербное воскресенье. Как сообщает «Интерфакс», по мнению патриарха, в последнее время развитие человечества было в основном направлено на «безудержное стремление иметь больше, потреблять больше, желать больше». В результате возвышенные идеалы ушли у людей на второй план.

Патриарх уверен, что пандемия коронавируса должна людей образумить, заставить их вспомнить, что не хлебом единым жив человек. А еще — задуматься о смысле своей жизни и о человеческой слабости, «потому что трагическое завышение человеческих возможностей, подкрепляемое несомненными достижениями в науке и технике, многих лишило критического взгляда на самих себя».

Глава Русской церкви добавил: скорби должны стать уроками жизни.

«И вот если через преодоление этой скорби мы станем ближе к Богу, то мы несомненно победим и саму скорбь», — заключил он.

Напомним, на воскресную службу в православные храмы Петербурга пришли десятки, а не сотни человек, как обычно. А вот католическое и лютеранское духовенство города совершило ночью пасхальную службу вообще без мирян.

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Комментарии (28)

WuhanRockCafe
Нет на Земле другой более запутанной религии, нежели христианство, а православие так в особенности: шестнадцать автокефальных церквей со своими особенными канонами и службами. Выступления патриарха Кирилла столь же запутаные и не поддаются здравому смыслу.
Прав был Башлачев: "Какой коллектив, такой выходит и мотив!"
lexus
Я тут заметил, что люди при деньгах, прямо кинулись, других слов не найти, скупать землю, недвижимость. Видать чуют надвигающейся мировой крах. Переводят деньги во что-то более стабильное.
255711911
"заставить их вспомнить, что не хлебом единым жив человек" - сказал Патриарх, поправляя золотой ролекс, а у входа его ожидал майбах, который готов был отвезти далеко не в келью послушника...
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