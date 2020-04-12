Западные христиане — католики и лютеране — 12 апреля празднуют светлое Христово Воскресение — Пасху. Ночные богослужения совершались и в Петербурге, но — при закрытых дверях.
Как рассказали «Фонтанке» в Анненкирхе, здесь молились только священнослужители: «В этом году коронавирусная зараза не дала прихожанам собраться в храме. Мы обмотали скамьи лентой, как сейчас огораживают детские площадки и прочее, и провели онлайн-трансляцию ночного богослужения».
Не стали приглашать мирян и католики. В Навечерии Пасхи 11 апреля принимали участие лишь священнослужители. Прихожане следили за мессой при помощи он-лайн трансляций. В Петербурге насчитывается семь католических приходов, а так же два неприходских храма. На фото читателя - фотографии с праздничного богослужения в церкви Лурдской Богоматери в Ковенском переулке.
Фото: читатель "Фонтанки" Михаил
А для православных верующих, напомним, сегодня только наступило Вербное воскресенье. Храмы открыты, но молящихся там мало.