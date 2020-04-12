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12.04.2020 10:36
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В Анненкирхе Пасху встретили за закрытыми дверями

Западные христиане — католики и лютеране — 12 апреля празднуют светлое Христово Воскресение — Пасху. Ночные богослужения совершались и в Петербурге, но — при закрытых дверях.

Как рассказали «Фонтанке» в Анненкирхе, здесь молились только священнослужители: «В этом году коронавирусная зараза не дала прихожанам собраться в храме. Мы обмотали скамьи лентой, как сейчас огораживают детские площадки и прочее, и провели онлайн-трансляцию ночного богослужения».

Фото: предоставлено Анненкирхе
Фото: предоставлено Анненкирхе
Фото: предоставлено Анненкирхе
Фото: предоставлено Анненкирхе
Фото: предоставлено Анненкирхе
Фото: предоставлено Анненкирхе
Фото: предоставлено Анненкирхе

Не стали приглашать мирян и католики. В Навечерии Пасхи 11 апреля принимали участие лишь священнослужители. Прихожане следили за мессой при помощи он-лайн трансляций. В Петербурге насчитывается семь католических приходов, а так же два неприходских храма. На фото читателя - фотографии с праздничного богослужения в церкви Лурдской Богоматери в Ковенском переулке.

Богослужение Навечерия Пасхи в церкви Лурдской Богоматери.&nbsp;<br>
Богослужение Навечерия Пасхи в церкви Лурдской Богоматери. 
Фото: читатель "Фонтанки" Михаил
Богослужение Навечерия Пасхи в церкви Лурдской Богоматери.
Богослужение Навечерия Пасхи в церкви Лурдской Богоматери.Фото: читатель "Фонтанки" Михаил
Богослужение Навечерия Пасхи в церкви Лурдской Богоматери.
Богослужение Навечерия Пасхи в церкви Лурдской Богоматери.Фото: читатель "Фонтанки" Михаил
Богослужение Навечерия Пасхи в церкви Лурдской Богоматери.
Богослужение Навечерия Пасхи в церкви Лурдской Богоматери.Фото: читатель "Фонтанки" Михаил
Богослужение Навечерия Пасхи в церкви Лурдской Богоматери.
Богослужение Навечерия Пасхи в церкви Лурдской Богоматери.Фото: читатель "Фонтанки" Михаил
Богослужение Навечерия Пасхи в церкви Лурдской Богоматери.
Богослужение Навечерия Пасхи в церкви Лурдской Богоматери.Фото: читатель "Фонтанки" Михаил
Богослужение Навечерия Пасхи в церкви Лурдской Богоматери.
Богослужение Навечерия Пасхи в церкви Лурдской Богоматери.Фото: читатель "Фонтанки" Михаил 

А для православных верующих, напомним, сегодня только наступило Вербное воскресенье. Храмы открыты, но молящихся там мало.

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