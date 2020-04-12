Православная церковь отмечает Вербное воскресенье. Храмы Петербурга малолюдны, но не пусты
Несмотря на вчерашнюю инструкцию от патриархии по домашнему освящению верб, верующие в Петербурге воскресным утром 12 апреля отправились в храмы. Впрочем, людей на богослужениях в разы меньше, чем могло бы быть в праздник.
12 апреля Русская православная церковь, живущая по григорианскому календарю, отмечает Вербное воскресенье, вспоминая Вход Господень в Иерусалим на страдания и крестную смерть. Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в праздничные богослужения в этом году: следуя рекомендациям светских властей и просьбе патриарха Кирилла, большинство верующих остались дома. Для них патриархия накануне опубликовала разъяснения, как освятить вербу в домашних условиях.
Но храмы Петербурга все равно не пустуют: в Преображенском соборе корреспондент «Фонтанки» насчитал около 25 прихожан, в Пантелеймоновской церкви на улице Пестеля - около 20, в Симеоновской церкви на Моховой - всего 3-5 человек. Судя по снимкам, верующие стараются соблюдать дистанцию и не кучковаться. О санитарных рекомендациях напоминают развешанные памятки.
«Мы завершили Великий пост, впереди Страстная неделя - каждый день батюшки будут служить, совершать уставные богослужения. Святейший Патриарх призвал молиться дома, но храмы открыты, поэтому смотрите сами», - сказал вчера в проповеди митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
А вот в Москве и Подмосковье, где наибольшее количество заболевших, церковные власти приняли тяжелое решение - службы Страстной седмицы и Пасхи пройдут без прихожан. Об этом сообщил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай).
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