Несмотря на вчерашнюю инструкцию от патриархии по домашнему освящению верб, верующие в Петербурге воскресным утром 12 апреля отправились в храмы. Впрочем, людей на богослужениях в разы меньше, чем могло бы быть в праздник.



12 апреля Русская православная церковь, живущая по григорианскому календарю, отмечает Вербное воскресенье, вспоминая Вход Господень в Иерусалим на страдания и крестную смерть. Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в праздничные богослужения в этом году: следуя рекомендациям светских властей и просьбе патриарха Кирилла, большинство верующих остались дома. Для них патриархия накануне опубликовала разъяснения, как освятить вербу в домашних условиях.

