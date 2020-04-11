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11.04.2020 15:19
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Россиянам объяснили, как освящать вербу в домашних условиях

Как освятить вербы в домашних условиях, рассказали россиянам в Московской патриархии. Завтра христианские конфессии, придерживающиеся григорианского календаря, отмечают Вербное воскресенье. В храмы священноначалие призывает не ходить, а потому дает подробную инструкцию.

Как говорится в официальном релизе на сайте Русской церкви, патриарх Кирилл благословил паству в 2020 году освятить вербу дома. Поскольку это не таинство, сделать это могут и миряне. Правда, нужна святая вода.

«Пропеть (прочитать) тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим: «О́бщее воскресе́ние / пре́жде Твоея́ Стра́сти уверя́я, / из ме́ртвых воздви́гл еси́ Ла́заря, Христе́ Бо́же. / Те́мже и мы, я́ко о́троцы побе́ды зна́мения нося́ще, / Тебе́ победи́телю сме́рти вопие́м: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне»,

затем трижды окропить вербы святой водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь», — говорится в разъяснении патриархии от 11 апреля.

Завтра, 12 апреля, западные христиане — католики и протестанты — встречают уже саму Пасху. Для большинства верующих в Европе она пройдет в домашнем режиме. Скорее всего, довольствоваться трансляциями богослужений придется и многим россиянам через неделю.

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Комментарии (2)

Kit.
А по телевизору они не могут освятить воду, как Чумак?
Чёрт Опасный
Шаман на удалёнке?)
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