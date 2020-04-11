Россиянам объяснили, как освящать вербу в домашних условиях

Как освятить вербы в домашних условиях, рассказали россиянам в Московской патриархии. Завтра христианские конфессии, придерживающиеся григорианского календаря, отмечают Вербное воскресенье. В храмы священноначалие призывает не ходить, а потому дает подробную инструкцию.



Как говорится в официальном релизе на сайте Русской церкви, патриарх Кирилл благословил паству в 2020 году освятить вербу дома. Поскольку это не таинство, сделать это могут и миряне. Правда, нужна святая вода.



«Пропеть (прочитать) тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим: «О́бщее воскресе́ние / пре́жде Твоея́ Стра́сти уверя́я, / из ме́ртвых воздви́гл еси́ Ла́заря, Христе́ Бо́же. / Те́мже и мы, я́ко о́троцы побе́ды зна́мения нося́ще, / Тебе́ победи́телю сме́рти вопие́м: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне»,

