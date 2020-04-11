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11.04.2020 18:15
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«Коронавирус нас явно щадит». Доктор Мясников заявил о «русском чуде»

«Русским чудом» назвал относительно низкую смертность от коронавируса в РФ главный врач городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Москвы Александр Мясников.

«В кои веки нам повезло! Коронавирус нас явно щадит, и это видно по цифрам, — отметил в своем телеграм-канале известный медик, ведущий программ на радио и телевидении. — Не верите в заболеваемость — посмотрите на смертность. Все говорят о «германском чуде» и молчат про русское: а ведь в Германии 2,800 умерших на 82 млн населения, притом что в России — меньше 100 на 145 млн. Притом что тестируем мы в абсолютных цифрах не меньше Германии».

Медик предполагает, что причиной этого может быть вакцинация БЦЖ.

«Ведь в той же Германии низкие цифры отчасти от большого количества восточных немцев, в ГДР БЦЖ была так же обязательна. Я этого не знаю, и никто не знает пока. Нам многое придётся узнавать об этой инфекции и самое главное — насколько устойчив иммунитет при этой болезни», — отмечает Мясников.

Врач отметил, что «громоздкая» и, как казалось, «устаревшая» система здравоохранения РФ с упором на стационары на деле, возможно, оказалась более приспособлена к экстремальным условиям.

«У нас в разы больше больничных коек на душу населения, чем на Западе. Мир с удивлением узнал, что аппаратов ИВЛ и средств защиты у нас больше, чем у них», — отметил медик.

Мясников призвал соотечественников не расслабляться и принять все меры, чтобы не заражать друг друга.

Напомним, в Петербурге за последние сутки зафиксировано 80 новых пациентов с Covid-19, в Москве — 1030. В столице в связи с этим вводятся более жесткие ограничения.

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Комментарии (25)

kolobok812
Фонтанка жжёт! Уважаю.
Фраза Жадкевича Москвы. Супер!
Может правда буквой одной ошиблись, но и так здорово.
Юра Алекс
ТРЕПЛО
Igor_VS
У нас же много танков и самолетов. Но не все ездят и летают. ИВЛ заметно сложнее пылесоса и холодильника, которые тоже ломаются. Реально говорить о тех ИВЛ, которые в строю.
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