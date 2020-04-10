В Москве тормозят каршеринг и ограничивают работу большинства предприятий. Пока на неделю

Кроме того, на следующей неделе временно остановят работу почти всех предприятий и организаций. В указе 45 пунктов, исключения - органы госвласти, предприятия пищевой и медицинской промышленности, производители средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры. Салоны красоты с медицинской лицензией, которым было разрешили принимать посетителей, снова должны закрыться.

Согласно обновлённому указу , с 13 по 19 апреля приостановлена работа каршеринга. Как отметил Собянин, спрос на машины упал на 60%, но сложности с дезинфекцией это не отменяет. Пассажирам оставляют такси, но оказывать услуги смогут только перевозчики с разрешением на работу в Москве и области.

На фоне прогрессирующего коронавируса власти Москвы вводят новые ограничения. Как сообщил 10 апреля мэр столицы Сергей Собянин, они коснутся большинства городских организаций.

Продовольственные магазины продолжат работу. Также, как уточнил мэр, могут работать структуры, обеспечивающие выплату зарплаты. Однако все они должны максимально перевести персонал на «удалёнку».

Новые ограничения касаются также строительства. Для передвижения по городу постепенно будут вводить пропускной режим.

Собянин объяснил ужесточение режима статистикой коронавирусных больных, которая резко пошла в рост на этой неделе. Нововведения будут действовать неделю, но не исключается, что их могут продлить.

«В ближайшие дни и недели нас ожидают тяжелые испытания», - говорит Собянин в видеообращении и просит запастись терпением и мужеством и не нарушать установленные правила.