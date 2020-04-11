«Сложная эпидемиологическая ситуация» выстроила в огромную очередь машины скорой помощи на дороге к клиническому центру ФМБА в подмосковных Химках. До больничной койки довезут всех, уверяют в столичном оперативном штабе.



Фото и видео с узких подъездных дорог к центру появились в СМИ и соцсетях 11 апреля: на кадрах — под сотню машин скорой помощи в очереди. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом не стал отрицать, что кадры реальные, и объяснил РИА Новости, что это связано «со сложной эпидемиологической обстановкой» и увеличением потока пациентов. Там также отметили, что все заболевшие доедут до стационара и получат необходимую медицинскую помощь.