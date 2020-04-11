Оперштаб подтвердил огромную очередь из скорых перед клиническим центром ФМБА в Химках. Помочь обещают всем
«Сложная эпидемиологическая ситуация» выстроила в огромную очередь машины скорой помощи на дороге к клиническому центру ФМБА в подмосковных Химках. До больничной койки довезут всех, уверяют в столичном оперативном штабе.
Фото и видео с узких подъездных дорог к центру появились в СМИ и соцсетях 11 апреля: на кадрах — под сотню машин скорой помощи в очереди. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом не стал отрицать, что кадры реальные, и объяснил РИА Новости, что это связано «со сложной эпидемиологической обстановкой» и увеличением потока пациентов. Там также отметили, что все заболевшие доедут до стационара и получат необходимую медицинскую помощь.
Как сообщают СМИ, в столице под «коронавирусные» переделаны 12 стационаров.
В Петербурге пациентов с коронавирусом и тех, у кого он вероятен, но не подтвержден, принимает больница Боткина, детская городская клиническая больница имени Филатова, госпиталь для ветеранов войн на Народной улице и городская больница № 2 в Учебном переулке. Также свозить таких пациентов планируется в городскую больницу Святого великомученика Георгия, но сейчас она закрыта на карантин. С пневмониями, ОРВИ и гриппом свозят в Покровскую больницу, Введенскую и госпиталь для ветеранов войн на Старорусской.