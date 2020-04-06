Борьба с коронавирусом в Петербурге: нарушений - сотни, штрафов - на 2000 рублей

Копеечный эффект борьбы за самоизоляцию зафиксирован в Петербурге. По итогам двухнедельной охоты за нарушителями федеральный бюджет получил 2000 рублей, региональный - ни одного.



На нарушителей режима самоизоляции составляют протоколы по статье 19.4 КоАП и передают на рассмотрение мировым судьям. К 6 апреля, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, поступили 70 материалов.

«Рассмотрены шесть дел. По четырем назначены штрафы 500 рублей каждый, по двум вынесены предупреждения», - уточнили в пресс-службе судов.