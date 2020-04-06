Борьба с коронавирусом в Петербурге: нарушений - сотни, штрафов - на 2000 рублей
Копеечный эффект борьбы за самоизоляцию зафиксирован в Петербурге. По итогам двухнедельной охоты за нарушителями федеральный бюджет получил 2000 рублей, региональный - ни одного.
На нарушителей режима самоизоляции составляют протоколы по статье 19.4 КоАП и передают на рассмотрение мировым судьям. К 6 апреля, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, поступили 70 материалов.
«Рассмотрены шесть дел. По четырем назначены штрафы 500 рублей каждый, по двум вынесены предупреждения», - уточнили в пресс-службе судов.
Десятки материалов суды возвращают без рассмотрения. Составители протоколов не могут доказать, что правонарушители обязаны соблюдать самоизоляцию по тому адресу, где их искали и не нашли. Либо граждан не извещают о дате, месте и времени составления протокола.
Всего в Петербурге составлены более 200 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Она распространяется на туристов, вернувшихся из-за границы и обязанных две недели просидеть дома.
Смольный 6 апреля опубликовал предупреждение о штрафах и уголовной ответственности за несоблюдение правил и запретов, действующих в режиме повышенной готовности, установленного постановлением правительства Петербурга «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19». Видимо, власти имеют в виду санкции по новым статьям КоАП - 6.3 и 20.6.1. Они, в частности, позволяют наказывать за посещение парков и храмов. В то же время у региональных властей отсутствует механизм привлечения горожан к административной ответственности по КоАП. Составлять протоколы имеют право представители федеральных ведомств (Роспотребнадзор, МВД), но только за те нарушения, которые прописаны в федеральных законах. Статус постановления правительства Петербурга к ним не относится.