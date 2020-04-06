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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 20:46
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Борьба с коронавирусом в Петербурге: нарушений - сотни, штрафов - на 2000 рублей

Копеечный эффект борьбы за самоизоляцию зафиксирован в Петербурге. По итогам двухнедельной охоты за нарушителями федеральный бюджет получил 2000 рублей, региональный - ни одного.

На нарушителей режима самоизоляции составляют протоколы по статье 19.4 КоАП и передают на рассмотрение мировым судьям. К 6 апреля, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, поступили 70 материалов.

«Рассмотрены шесть дел. По четырем назначены штрафы 500 рублей каждый, по двум вынесены предупреждения», - уточнили в пресс-службе судов.

Десятки материалов суды возвращают без рассмотрения. Составители протоколов не могут доказать, что правонарушители обязаны соблюдать самоизоляцию по тому адресу, где их искали и не нашли. Либо граждан не извещают о дате, месте и времени составления протокола.

Всего в Петербурге составлены более 200 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Она распространяется на туристов, вернувшихся из-за границы и обязанных две недели просидеть дома.

Смольный 6 апреля опубликовал предупреждение о штрафах и уголовной ответственности за несоблюдение правил и запретов, действующих в режиме повышенной готовности, установленного постановлением правительства Петербурга «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19». Видимо, власти имеют в виду санкции по новым статьям КоАП - 6.3 и 20.6.1. Они, в частности, позволяют наказывать за посещение парков и храмов. В то же время у региональных властей отсутствует механизм привлечения горожан к административной ответственности по КоАП. Составлять протоколы имеют право представители федеральных ведомств (Роспотребнадзор, МВД), но только за те нарушения, которые прописаны в федеральных законах. Статус постановления правительства Петербурга к ним не относится.

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Комментарии (12)

Vasya11
"имеют право представители федеральных ведомств (Роспотребнадзор, МВД), но только за те нарушения, которые прописаны в федеральных законах. Статус постановления правительства Петербурга к ним не относится"(с).

Совершенно правильная трактовка закона и суда.
Вот и пусть правительство Петербурга своими постановлениями кошмарят всякие "шаурмы" с "шавермами" и прочими рекламами на асфальте и столбах о "безвозмездной" любви с " отдыхом " всяких Анжел, Гульчатай и т.д.пп. Сюда можно присовокупить управляющие компании городом (ЖКХ, электросбыт, транспорт, и т.д)
Вот от этого они и имеют право (?) получать свои зарплаты от миллиона и выше.
На то они были выбраны в правительство, чтобы приносить в городскую казну прибыль пересекая действия коррупционеров и следить за порядком благоустройства в городе, а не грабить народ надуманными из воздуха штрафами, и крышевать свой бизнес.
260832431
Очевидно судьба такая у русской нации. Быдло заразит всех. После тотальной эпидемии всей нации вымрет процентов 5-10. Остальные просрутся, прокашляются и с водярой успешно выздоровят и будут дальше жить, бухать, гадить ....
Мужской Взгляд
А что вы хотели от людей, которые идут в депутаты только кнопки давить, в погоне за статусом и иммунитетом. Как законы сформулированы, так и применяются. Никакой чиновник-инспектор не станет составлять протокол, чтобы потом выкинуть его в корзину. Надо было всеми этими вопросами озаботиться в мирное время, отработать порядок правоприменения. Для чиновников тоже надо устраивать стресс-тесты, как у банков, и учения, как у военных. Почему не применяются браслеты для всех граждан, вернувшихся из карантинных зон? Где срочная помощь для лиц, оказавшихся без средств к существованию? Где бригады химзащиты? Почему до сих пор работает общественный транспорт? Почему так долго разворачиваются стационары для работы с заразившимися? Где вообще работа государства?
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