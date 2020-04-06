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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 12:19
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Путин обсудил с главой Армении борьбу с коронавирусом

Глава Армении Никол Пашинян днём 6 апреля позвонил президенту России. Премьер-министр поблагодарил Владимира Путина за помощь.

«Обсуждены предпринимаемые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Никол Пашинян выразил в данном контексте большую признательность за оказываемую с российской стороны помощь», — сообщает пресс-служба Кремля.

Затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия по линии Евразийского экономического союза, добавляют в пресс-службе главы российского государства.

Напомним, в последние недели РФ оказывает помощь ряду стран в борьбе с коронавирусом. Российские военные специалисты и техника направлены в Италию и Сербию, медтехника и оборудование — в США.

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Комментарии (1)

hal9000
А зачем разговаривать с Пашиняном если можно поговорить с Петросяном...
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