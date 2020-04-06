Путин обсудил с главой Армении борьбу с коронавирусом

Глава Армении Никол Пашинян днём 6 апреля позвонил президенту России. Премьер-министр поблагодарил Владимира Путина за помощь.
«Обсуждены предпринимаемые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Никол Пашинян выразил в данном контексте большую признательность за оказываемую с российской стороны помощь», — сообщает пресс-служба Кремля.
Затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия по линии Евразийского экономического союза, добавляют в пресс-службе главы российского государства.