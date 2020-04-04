«Достучаться до государства». Петербургские адвокаты готовы бесплатно помочь тем, кто застрял в Нью-Йорке

Петербургская коллегия адвокатов Pen&Paper в своих соцсетях опубликовала заявление: юристы напомнили правительству России о Конституции, обязывающей заботится о соотечественниках в связи с временным запретом авиаперелетов. Для начала адвокаты готовы безвозмездно предоставить помощь тем, кто не может вылететь из Нью-Йорка.

«Мы будем делать простые и нужные вещи. Поможем гражданам достучаться до государства в виде министерства транспорта, министерства иностранных дел, уполномоченного по правам человека, депутатов Государственной думы, сенаторов, выбранных от территорий, где проживают эти люди», - объяснил старший партнер Pen & Paper Константин Добрынин.

«Фонтанка» приводит текст адвокатов. «Друзья, как вы знаете, с сегодняшнего дня наша страна анонсировала запрет на всё международное авиационное сообщение, что повлекло за собой временную невозможность вывоза оставшихся за рубежом россиян на Родину. Мы абсолютно убеждены, что наши с вами сограждане должны как можно быстрее вернуться домой целыми и невредимыми, тем более это право гарантировано статьей 27 частью 2 нашей Конституции, а статьей 61 фактически конкретизируется обязанность государства это право реализовать. Учитывая беспрецедентно экстремальные условия, в которых сейчас принимаются государственные решения, а также связанные с этим возможные сопутствующие ошибки не только в действиях, но и публичных заявлениях уполномоченных органов, которые действуют фактически в авральном режиме, коллегия адвокатов Pen & Paper, осознавая собственную ответственность перед обществом, готова Pro Bono (во имя общественного блага) предоставить юридическую поддержку всем россиянам, которые в настоящее время находятся в мировом эпицентре пандемии коронавируса — Нью-Йорке. Полагаем, что тяжелейшие жизненные обстоятельства, в которых оказались наши граждане, требуют от нас, адвокатов, незамедлительного вмешательства и оказания столь необходимой правовой помощи. В том числе и помощи, связанной с взаимодействием с госорганами, поскольку мы знаем, что иногда надо очень громко и отчетливо заявить о себе, чтобы именно тебя увидели и помогли, не забыв в суете. Мы готовы стать таким голосом - вашим голосом.