Индекс самоизоляции в Петербурге — почти как в «будний» день, но динамику «Яндекс» хвалит
Хотя сегодня суббота, и у многих горожан, которым всё-таки надо ездить на работу, выходной, петербуржцы передвигаются достаточно активно. Индекс самоизоляции «Яндекса» в Санкт-Петербурге 4 апреля к 13 часам снизился до 3,7. Вчера минимальный показатель был в середине дня — 3,6 балла.
Впрочем, это всё «жёлто-зелёная» зона, означающая, что большинство людей находятся дома. И вообще, изменения в Санкт-Петербурге за время, прошедшее с введения нового режима, заметнее, чем в среднем в других крупных городах, отмечает «Яндекс». Вчера по итогам дня индекс составил 3,4 балла, это на 2,8 балла больше, чем в средний рабочий день в начале марта, тогда как в городах с населением более 500 тысяч человек индекс изменился в среднем на 2,5 балла. В 11 часов наш город был на 9 месте среди городов-миллионников по степени изоляции (обычно ниже).
Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный по данным разных приложений и сервисов «Яндекса». Сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов, коронавирусу распространяться в таких условиях сложно.