Впрочем, это всё «жёлто-зелёная» зона, означающая, что большинство людей находятся дома. И вообще, изменения в Санкт-Петербурге за время, прошедшее с введения нового режима, заметнее, чем в среднем в других крупных городах, отмечает «Яндекс». Вчера по итогам дня индекс составил 3,4 балла, это на 2,8 балла больше, чем в средний рабочий день в начале марта, тогда как в городах с населением более 500 тысяч человек индекс изменился в среднем на 2,5 балла. В 11 часов наш город был на 9 месте среди городов-миллионников по степени изоляции (обычно ниже).