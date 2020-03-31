Почти две тысячи застрявших за рубежом россиян должны вернуться 31 марта. Большую часть привезут в Москву

Семь вывозных рейсов должны доставить на родину почти две тысячи пассажиров, оказавшихся за рубежом. Три рейса позаботятся о сибиряках, остальных ждут в Москве.



По данным Росавиации, 31 марта семь рейсов должны вернуть в Россию 1947 человек. Из них чуть больше пятисот - во Владивосток, Новосибирск и Иркутск, все пассажиры пытались отдыхать в Азии.

«Аэрофлот» должен доставить в Москву 402 человека из Таиланда, 417 человек из Денпасара, с Гоа «Россия» вывезет 133 человека и 460 из Канкуна вернет на родину Azur Air.