«Путин регулярно тестируется на коронавирус. Все нормально», — цитирует 31 марта заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь российского президента заявил, что Владимир Путин регулярно проверяется на COVID-2019.

"Путин регулярно тестируется на коронавирус, все нормально". Так Песков прокомментировал состояние здоровья Путина после сообщения об обнаружении вируса у главврача "Коммунарки" Дениса Проценко. Путин встречался с Проценко в Коммунарке на прошлой неделе pic.twitter.com/tgtewRAA6M

Ранее он заверил, что для защиты главы государства от коронавируса делается все возможное, а после посещения инфекционной больницы в Коммунарке Путин чувствовал себя «хорошо».



Напомним, сегодня стало известно, что главный врач столичной больницы №40 Денис Проценко заразился коронавирусом. Неделю назад это медицинское учреждение посещал президент.

