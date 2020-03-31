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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 16:23
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В Кремле рассказали о состоянии Путина после выявления коронавируса у общавшегося с ним главврача больницы в Коммунарке

Пресс-секретарь российского президента заявил, что Владимир Путин регулярно проверяется на COVID-2019.

«Путин регулярно тестируется на коронавирус. Все нормально», — цитирует 31 марта заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

Ранее он заверил, что для защиты главы государства от коронавируса делается все возможное, а после посещения инфекционной больницы в Коммунарке Путин чувствовал себя «хорошо».

Напомним, сегодня стало известно, что главный врач столичной больницы №40 Денис Проценко заразился коронавирусом. Неделю назад это медицинское учреждение посещал президент.

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Комментарии (6)

Sergei-2020
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.
Wert
Держись , Дорогой!!!
Я врачам.
Ольга Селявина
А куда он подняться предложил?
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