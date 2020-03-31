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Обращение Путина к нации. Онлайн

31.03.2020 15:49
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Закон, позволяющий правительству вводить режим чрезвычайной ситуации, ушел на подпись Путину

Совет Федерации 31 марта одобрил закон, который позволяет правительству объявлять режим ЧС на всей территории России. Теперь документ только осталось подписать президенту.

Изменения пришлось вносить из-за распространения коронавирусной инфекции, поясняли ранее законодатели. Госдума сегодня утром приняла этот законопроект сразу в трех чтениях.

Закон наделяет правительство правом вводить режим ЧС и устанавливать правила поведения в такой ситуации. Кроме того, кабмин сможет вводить ограничения на оптовую и розничную торговлю медизделиями и препаратами.

Напомним, через Госдуму за 31 марта прошел весь пакет «коронавирусных законопроектов» — причем принимали их сразу во всех чтениях. В частности, депутаты наделили регионы РФ правом вводить специальный налоговый режим для самозанятых, увеличили пособия по временной нетрудоспособности до уровня МРОТ и ввели уголовную ответственность до 5 лет лишения свободы за «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, которые представляют угрозу жизни и безопасности, мерах по обеспечению безопасности и способах защиты от них». Принят и пакет социально-экономических поправок для поддержки бизнеса и граждан.

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Комментарии (7)

Kot Piter
Я правильно понимаю, что Путин признал себя недееспособным, для подписания приказа о введении ЧП?
nuga
Переложил ответственность на других,а сам добрым хочет остаться. Песков за него говорит,Мишустин и губеры-исполняют и приказывают. А он максимально дистанцировался . Собяинин ОР коды даже на вынос мусора готовит,полный запрет на выход из дома,кроме чиновников,депутатов и силовиков,они значит стерильные,а население здоровое обьявлено преступниками с вирусом.
Ольга Селявина
Интересно, а наш устав города это позволяет? Мне долго выкапывать его в своём развале...О_О
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