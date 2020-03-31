За фейки о коронавирусе будут наказывать штрафами и заключением до 5 лет
Публичное распространение фейков о коронавирусе, если оно повлекло смерть человека или тяжкие повреждения, будет наказываться заключением на срок до пяти лет. Такую поправку в закон об уголовной ответственности за нарушение карантина 31 марта одобрила Госдума на пленарном заседании.
Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, которые представляют угрозу жизни и безопасности, мерах по обеспечению безопасности и способах защиты от них, будет наказываться штрафом от 300 до 700 тыс. рублей или ограничением свободы на срок до 3 лет.
Если фейк повлек причинение вреда здоровью, штраф увеличивается на сумму от 700 тысяч до 1,5 млн рублей, кроме того, виновник может быть наказан лишением свободы на срок до трех лет.
Распространение недостоверной информации, которая повлекла смерть или другие тяжкие последствия, будет наказываться лишением свободы на срок до 5 лет или штрафом от 1,5 до 2 млн рублей.
Также парламент поддержал в третьем чтении законопроект, который наделяет правительство РФ правом вводить режим чрезвычайной ситуации в стране либо на части ее территории. Список причин для таких мер пополнился распространением заболевания, которое представляет опасность для окружающих. Кроме того, кабмин получил полномочия устанавливать обязательные для исполнения правила поведения во время действия спецрежимов.