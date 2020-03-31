За фейки о коронавирусе будут наказывать штрафами и заключением до 5 лет

Публичное распространение фейков о коронавирусе, если оно повлекло смерть человека или тяжкие повреждения, будет наказываться заключением на срок до пяти лет. Такую поправку в закон об уголовной ответственности за нарушение карантина 31 марта одобрила Госдума на пленарном заседании.



Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, которые представляют угрозу жизни и безопасности, мерах по обеспечению безопасности и способах защиты от них, будет наказываться штрафом от 300 до 700 тыс. рублей или ограничением свободы на срок до 3 лет.

