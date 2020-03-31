Россияне будут платить 13% с доходов по банковским вкладам. Госдума приняла социально-экономический пакет

Госдума РФ приступила к легализации поручений Владимира Путина по итогам обращения к россиянам 25 марта в связи с ситуацией по коронавирусу. 31 марта в третьем чтении принят закон про НДФЛ на проценты по вкладам и кредитные каникулы.

Правительство РФ получило право издавать нормативные акты, которые с 1 января по 31 декабря 2020 года могут предусматривать «отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля».

«В том числе проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, а также приостановление течения сроков, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, в том числе сроков назначения (проведения) проверок на период приостановления или переноса указанных мероприятий налогового контроля», — сообщает во вторник, 31 марта, сайт Госдумы.



Правительство впредь сможет продлевать установленные Налоговым кодексом сроки уплаты взносов, продлевать сроки представления в налоговые органы деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, продлевать сроки направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов.

Тот же законопроект, как и предлагал Владимир Путин, вводит налогообложение на доходы с банковских вкладов, если сумма вклада превышает 1 миллион рублей. Такие доходы россиян будут облагаться стандартной ставкой НДФЛ в 13%. Исключения сделаны для эскроу-счетов и счетов, «процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых». По словам президента, это изменение затронет около одного процента вкладчиков.

НДФЛ в 13% впредь будет начисляться и на доходы россиян по облигациям федерального займа, региональным и муниципальным облигациям, а также по выпущенным после 1 января 2017 года рублевым облигациям российских компаний, которые сейчас освобождены от налогов. Это предложение Госдума одобрила во втором чтении.

