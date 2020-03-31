Российские операторы и провайдеры рассказали о росте трафика из-за коронавируса. Самоизолировавшиеся граждане пошли в сеть

В пресс-службе сотового оператора МТС заявили, что трафик в мессенджерах и социальных сетях вырос вчетверо, игровой трафик удвоился, а видеотрафик увеличился на 40%. Там также отметили, что часы наибольшей активности абонентов приходятся на период с 12 до 16 часов и после семи вечера.

По информации сетевого издания, после массового перехода россиян на режим самоизоляции потребление Интернета в среднем возросло на 10–30%. При этом эксперты, опрошенные журналистами, отмечают, что подобные показатели характерны для обычных выходных.

Российские операторы и провайдеры рассказали о росте интернет-трафика из-за введения во многих регионах страны режима самоизоляции. Статистические данные, предоставленные профильными компаниями, опубликовало 31 марта The Bell.

Представители «Билайна», в свою очередь, заявили о 15-процентном росте объема звонков и примерно пятипроцентном росте объема трафика мобильного Интернета. Нагрузка на сети широкополосного доступа в Интернет, по их данным, в зависимости от региона страны в среднем увеличилась на 20–30%.



«Мегафон», согласно сведениям компании, не фиксировал рост потребления мобильного Интернета, но сообщил об увеличении дневного трафика в сети фиксированной связи до 60%. Однако существенной нагрузкой это назвать нельзя, уточнили в пресс-службе оператора.



По информации «Ростелекома», введение карантина привело к незначительному росту трафика, он увеличился всего на 10%. В компании отметили, что ситуация не повлияла на качество предоставления услуг.



Напомним, накануне сервис Downdetector зафиксировал проблемы с выходом в сеть у клиентов «Ростелекома». Представители компании ситуацию никак не прокомментировали.

