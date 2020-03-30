Абоненты «Ростелекома» жалуются на сбои в работе Интернета. Проблемы возникли с началом общенационального карантина
Абоненты «Ростелекома» уже несколько дней жалуются на интернет-сбои. Проблемы с выходом в Сеть и загрузкой онлайн-ресурсов также наблюдаются у клиентов компании из Петербурга.
По данным сервиса Downdetector, первые масштабные сбои были зарегистрированы 28 марта. В день, когда начали действовать правительственные предписания, связанные с домашней изоляцией.
В течение следующих двух суток ситуация несколько раз менялась, но незначительные перебои всё равно периодически регистрировались. География их возникновения весьма широка: чаще всего о них заявляли жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Иркутска, Краснодара, Самары и Нижнего Новгорода.
О проблемах абоненты «Ростелекома» активно пишут в его официальном сообществе «ВКонтакте». За несколько дней там накопились десятки гневных комментариев.
Представители компании, как правило, отвечают в частном порядке, не называя причину, объединяющую сбои по всей стране.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу «Ростелекома».
Кроме того, сервис Downdetector фиксирует 30 марта проблемы в работе нескольких сотовых операторов, а также социальной сети «ВКонтакте», видеохостинга YouTube и других онлайн-ресурсов.
«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране и Петербурге.