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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

30.03.2020 11:31
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Абоненты «Ростелекома» жалуются на сбои в работе Интернета. Проблемы возникли с началом общенационального карантина

Абоненты «Ростелекома» уже несколько дней жалуются на интернет-сбои. Проблемы с выходом в Сеть и загрузкой онлайн-ресурсов также наблюдаются у клиентов компании из Петербурга.

По данным сервиса Downdetector, первые масштабные сбои были зарегистрированы 28 марта. В день, когда начали действовать правительственные предписания, связанные с домашней изоляцией.

В течение следующих двух суток ситуация несколько раз менялась, но незначительные перебои всё равно периодически регистрировались. География их возникновения весьма широка: чаще всего о них заявляли жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Иркутска, Краснодара, Самары и Нижнего Новгорода.

О проблемах абоненты «Ростелекома» активно пишут в его официальном сообществе «ВКонтакте». За несколько дней там накопились десятки гневных комментариев.

Представители компании, как правило, отвечают в частном порядке, не называя причину, объединяющую сбои по всей стране.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу «Ростелекома».

Кроме того, сервис Downdetector фиксирует 30 марта проблемы в работе нескольких сотовых операторов, а также социальной сети «ВКонтакте», видеохостинга YouTube и других онлайн-ресурсов.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране и Петербурге.

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Комментарии (3)

lenten
А как они поняли, что проблема именно с провайдером, а не с сайтами? Тем более, что проблемы у многих уже.
krasnonosov
Российский интернет под шумок переходит в режим самоизоляции?
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