Коронавирус любит прохладу и влагу. Биолог рассказала, чем опасны кондиционеры

Оборудованные кондиционерами помещения способствуют выживанию коронавируса, так как COVID-19 хорошо себя чувствует в прохладной и влажной среде. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова 31 марта.



«Там, где кондиционеры, вирус будет выживать», — цитирует Баранову РИА Новости.



По словам биолога, жаркая погода, наоборот, тормозит распространение болезни. При дневной температуре выше 21 градуса на открытом воздухе число заражений уменьшается. «Летом же утром в кафе комфортно, а часа в три дня уже вы зажаритесь в кафе. Если хотя бы 22–23 градуса будет в течение часа днем, этого будет достаточно, чтобы снизить активность вируса», — уточнила Баранова.

