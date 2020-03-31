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Как будет работать "самоизоляция" в Петербурге

31.03.2020 09:08
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Коронавирус любит прохладу и влагу. Биолог рассказала, чем опасны кондиционеры

Оборудованные кондиционерами помещения способствуют выживанию коронавируса, так как COVID-19 хорошо себя чувствует в прохладной и влажной среде. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова 31 марта.

«Там, где кондиционеры, вирус будет выживать», — цитирует Баранову РИА Новости.

По словам биолога, жаркая погода, наоборот, тормозит распространение болезни. При дневной температуре выше 21 градуса на открытом воздухе число заражений уменьшается. «Летом же утром в кафе комфортно, а часа в три дня уже вы зажаритесь в кафе. Если хотя бы 22–23 градуса будет в течение часа днем, этого будет достаточно, чтобы снизить активность вируса», — уточнила Баранова.

Из-за распространения COVID-19 в Петербурге и Ленинградской области 30 марта введён режим изоляции. Что разрешено, а что запрещено горожанам, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (2)

161616161
Это рекомендация для теплых стран. На Северо-западе кондиционеры работают сейчас только в серверных. На улице ниже +10гр.
Так можно дойти до запрета приточной вентиляции - т.к. она подает прохладный воздух с улицы. Свежий воздух и комфортная температура необходимы для человека.

Выключите батареи или закройте их чем-нибудь(одеяло, картонная коробка) и в помещении станет холодно и кондиционеры не понадобятся. А по поводу влажности - при работающем отоплении влажность 20-30% (воздух пересушен)., что ниже нормы 40-60% .
hal9000
А что то она от гриппа далеко не ушла...повторяется...)
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