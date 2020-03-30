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Как будет работать "самоизоляция" в Петербурге

30.03.2020 22:50
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В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом. Общее количество летальных случаев в России достигло 14

Оперативные штабы по мониторингу коронавируса сообщили о смерти 30 марта четырех пациентов в Москве.

«У них был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат теста на коронавирус, - уточнили в столичном оперштабе. - Два человека находились на искусственной вентиляции легких».

Возраст умерших — от 76 до 86 лет. В их анамнезе имелись хронические заболевания - хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга, сахарный диабет.

Общее число умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом в России достигло 14-ти человек. Еще один случай — под вопросом. В Подмосковье умерла пациентка с COVID-19, но в официальную статистику она не внесена. Власти уверяют, что причиной смерти стали хронические заболевания. В Петербурге зафиксировано две смерти пациентов с коронавирусом — последний мужчина поступил в больницу с инфарктом миокарда, точную причину его смерти устанавливают.

За последние сутки зарегистрированы 302 новых случая. Всего с февраля в стране заразились 1836 человек. Выздоровели 66.

Вечером 30 марта стало известно о переходе Петербурга и Ленинградской области на режим самоизоляции. Без убедительных причин жителям рекомендовано не покидать квартиры и дома. Тем, кто старше 65 лет, делать это прямо запрещается. Губернатор области Александр Дрозденко считает, что мы в шаге от ЧС.

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Комментарии (14)

lexus
Жалко, что интернет уровнял всех. Теперь наравне с умным человеком свой голос вставляет последний тупица, чьё мнение в обычной жизни никого и не интересовало бы.
nuga
Ну,так у меня мама умерла от пневмании и её соседки по палате тоже и никого это не волновало,всех в морг,там конвеер и выполнение плана по смертям в конце месяца. Достали своим выпячиваием смерти избранных от короны. Вот когда умреткто то из властных,это другое дело. А пока немощные умирают и в больничках для простых. Горбачев до сих пор жив,хотя все желают ему отправится на тот свет,значит дело не в вирусах,а в медицине,она хорошая для власти и плохая для всех остальных
Ref
В каких больницах умирают люди? Новая, современная больница в Коммунарке для "черни" закрыта, там "богатые и знаменитые".
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