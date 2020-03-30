В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом. Общее количество летальных случаев в России достигло 14

Оперативные штабы по мониторингу коронавируса сообщили о смерти 30 марта четырех пациентов в Москве.



«У них был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат теста на коронавирус, - уточнили в столичном оперштабе. - Два человека находились на искусственной вентиляции легких».



Возраст умерших — от 76 до 86 лет. В их анамнезе имелись хронические заболевания - хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга, сахарный диабет.



Общее число умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом в России достигло 14-ти человек. Еще один случай — под вопросом. В Подмосковье умерла пациентка с COVID-19, но в официальную статистику она не внесена. Власти уверяют, что причиной смерти стали хронические заболевания. В Петербурге зафиксировано две смерти пациентов с коронавирусом — последний мужчина поступил в больницу с инфарктом миокарда, точную причину его смерти устанавливают.

