В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом. Общее количество летальных случаев в России достигло 14
Оперативные штабы по мониторингу коронавируса сообщили о смерти 30 марта четырех пациентов в Москве.
«У них был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат теста на коронавирус, - уточнили в столичном оперштабе. - Два человека находились на искусственной вентиляции легких».
Возраст умерших — от 76 до 86 лет. В их анамнезе имелись хронические заболевания - хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга, сахарный диабет.
Общее число умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом в России достигло 14-ти человек. Еще один случай — под вопросом. В Подмосковье умерла пациентка с COVID-19, но в официальную статистику она не внесена. Власти уверяют, что причиной смерти стали хронические заболевания. В Петербурге зафиксировано две смерти пациентов с коронавирусом — последний мужчина поступил в больницу с инфарктом миокарда, точную причину его смерти устанавливают.
За последние сутки зарегистрированы 302 новых случая. Всего с февраля в стране заразились 1836 человек. Выздоровели 66.
Вечером 30 марта стало известно о переходе Петербурга и Ленинградской области на режим самоизоляции. Без убедительных причин жителям рекомендовано не покидать квартиры и дома. Тем, кто старше 65 лет, делать это прямо запрещается. Губернатор области Александр Дрозденко считает, что мы в шаге от ЧС.