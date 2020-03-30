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Как будет работать "самоизоляция" в Петербурге

30.03.2020 22:09
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В Подмосковье умерла первая пациентка с коронавирусом. Власти уверяют, что от осложнений хронических заболеваний

В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом. Как вечером 30 марта заявили в местном оперативном штабе, женщине было 65 лет. Помимо двухсторонней пневмонии, которую вызвал СOVID-19, пенсионерка страдала сахарным диабетом.

«Она умерла от осложнений, вызванных обострением многочисленных тяжелых хронических заболеваний», – диагостировали специалисты.

Сообщается, что врачи сделали всё возможное, но помочь не смогли. У больной были проблемы с сердцем, а в 2019 году она перенесла инфаркт. Напомним, люди старше 60 лет находятся в особой зоне риска. В Петербурге пока известно о двух смертях от коронавируса — причем 73-летний пациент, первым умерший от инфекции, якобы скрыл от врачей свою поездку в Таиланд.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране и Петербурге.

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Комментарии (2)

VotONOkak
Люди с тяжёлыми острыми и хроническими заболеваниями, итак, должны умереть и умирают. Это статистика и естественный отбор, не более!!! Харе уже всех пугать!!! Достали!!! Практически, обычный вирус гриппа,чуть сильнее, при котором смертность возрастает!! Почему раньше ,каждый год, во время эпидемий гриппа, столько шума не поднимали??
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