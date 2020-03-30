В Подмосковье умерла первая пациентка с коронавирусом. Власти уверяют, что от осложнений хронических заболеваний

В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом. Как вечером 30 марта заявили в местном оперативном штабе, женщине было 65 лет. Помимо двухсторонней пневмонии, которую вызвал СOVID-19, пенсионерка страдала сахарным диабетом.



«Она умерла от осложнений, вызванных обострением многочисленных тяжелых хронических заболеваний», – диагостировали специалисты.



Сообщается, что врачи сделали всё возможное, но помочь не смогли. У больной были проблемы с сердцем, а в 2019 году она перенесла инфаркт. Напомним, люди старше 60 лет находятся в особой зоне риска. В Петербурге пока известно о двух смертях от коронавируса — причем 73-летний пациент, первым умерший от инфекции, якобы скрыл от врачей свою поездку в Таиланд.

