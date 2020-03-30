Второй человек с коронавирусом, умерший в Петербурге, поступил в больницу с инфарктом миокарда

Второй скончавшийся петербуржец с диагнозом «коронавирус» страдал хроническими заболеваниями и имел проблемы с сердцем: 55-летний мужчина поступил в стационар с повторным острым инфарктом миокарда 20 марта. После этого врачи обнаружили у него двустороннюю пневмонию. Такие подробности вечером 30 марта сообщает городской оперштаб.



Как уточнили в комитете здравоохранения города, речь идёт о втором умершем, чей тест на COVID-19 показал положительный результат. Напомним, о гибели пациента на заседании малого правительства в понедельник заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

