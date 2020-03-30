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Как будет работать "самоизоляция" в Петербурге

30.03.2020 22:43
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Второй человек с коронавирусом, умерший в Петербурге, поступил в больницу с инфарктом миокарда

Второй скончавшийся петербуржец с диагнозом «коронавирус» страдал хроническими заболеваниями и имел проблемы с сердцем: 55-летний мужчина поступил в стационар с повторным острым инфарктом миокарда 20 марта. После этого врачи обнаружили у него двустороннюю пневмонию. Такие подробности вечером 30 марта сообщает городской оперштаб.

Как уточнили в комитете здравоохранения города, речь идёт о втором умершем, чей тест на COVID-19 показал положительный результат. Напомним, о гибели пациента на заседании малого правительства в понедельник заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Из-за развившейся сердечно-легочной недостаточности мужчину перевели на искусственную вентиляцию легких, однако это не помогло. Точную причину смерти в ближайшее время установят эксперты.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

artt
грипп, обычный грипп.
260778871
Ребята, если он умер от COVID-19, значит он умер от COVID-19, если вам хочется думать, что нет, то вирусу в общем-то все равно, что вы будете думать.
lexus
Правильно я понимаю, что у него симптомов гриппа не было, либо они были не угрожающие.
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