Второй человек с коронавирусом, умерший в Петербурге, поступил в больницу с инфарктом миокарда
Второй скончавшийся петербуржец с диагнозом «коронавирус» страдал хроническими заболеваниями и имел проблемы с сердцем: 55-летний мужчина поступил в стационар с повторным острым инфарктом миокарда 20 марта. После этого врачи обнаружили у него двустороннюю пневмонию. Такие подробности вечером 30 марта сообщает городской оперштаб.
Как уточнили в комитете здравоохранения города, речь идёт о втором умершем, чей тест на COVID-19 показал положительный результат. Напомним, о гибели пациента на заседании малого правительства в понедельник заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Из-за развившейся сердечно-легочной недостаточности мужчину перевели на искусственную вентиляцию легких, однако это не помогло. Точную причину смерти в ближайшее время установят эксперты.