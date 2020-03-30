Следователи ищут авторов фейка о комендантском часе в Подмосковье от 26 марта

«26 марта 2020 года на одном из видеохостингов пользователем был размещен видеоролик, содержащий недостоверные сведения об ограничительных мерах на территории Московского региона и средствах их обеспечения. По мнению следствия, действия автора ролика были направлены на создание паники у жителей столицы», — говорится 30 марта в заявлении на сайте СК. Специалисты пытаются найти создателей и распространителей видео.

Следственный комитет начал проверку после распространения 26 марта видео о том, что в Подмосковье из-за коронавируса вводится комендантский час.

Удалением сообщений из Сети по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор занялся ещё 26 марта. Заблокировать посты с роликом и информацией о том, что приказ о введении комендантского часа в столице и окрестностях якобы подписал министр обороны Сергей Шойгу, а к Москве стягиваются военные, потребовали у Twitter. Администрация соцсети исполнила требование.



Накануне самостоятельно «перевести» Московскую область в режим чрезвычайного положения также попытались полицейские. Сейчас в их действиях разбирается начальство. Кадры того, как правоохранители пытаются разогнать людей по домам и объявляют о запретных мерах «с 20 часов вечера до 8 утра», начали распространяться по интернету к вечеру 29 марта. Губернатор Подмосковья уже попросил «с пониманием отнестись» к полицейским, по ошибке объявившим комендантский час. «Они беспокоятся о жителях региона», — пояснил Андрей Воробьев.



За несколько часов до этого мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о всеобщей самоизоляции в столице. Меры касаются всех, независимо от состояния здоровья и возраста. Жителям предписано сидеть дома и соблюдать социальную дистанцию не меньше, чем в полтора метра. Аналогичные меры распространяются на Подмосковье и Вологодскую область.

