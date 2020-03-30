В выходные несколько петербуржцев смогли прикупить медицинских масок не у спекулянтов, а в аптеках. Ценник в 50 рублей за маску возмутил горожан. Их жалобы 30 марта «Фонтанка» обнаружила во «ВКонтакте», на странице губернатора Петербурга Александра Беглова.

Так, 29 марта петербуржцы Андрей Михайлов и Светлана Катышева пришли за масками в аптеку «Для бережливых». Первый прикупил 50 масок за 2500 рублей на проспекте Гагарина, вторая приобрела 5 масок за 250 рублей на Богатырском проспекте. Оба пожаловались Беглову, но к 30 марта так и не получили ответа от городских властей. В сети аптек «Для бережливых» на несколько звонков «Фонтанки» так никто и не ответил.



автор фото Андрей Михайлов

«Фонтанка» обратилась за комментарием в петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы. Там рассказали, что в соответствии с поручением ФАС России с 27 марта ведут ежедневный мониторинг цен на медицинские маски. «Отметим, что маски медицинские не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулируются государством», — сообщили в УФАС.

Фактически это значит, что ведомство ограничено в возможностях оперативного регулирования цен на маски. На сегодняшний день полномочия УФАС позволили возбудить дело по признакам заключения антиконкурентного соглашения среди оптовых поставщиков: с середины января по начало февраля ООО «Медицина Санкт-Петербург», ООО «НПКФ» Эклиф», ООО «Профитмед СПб», ООО «Новамед СПб» практически одновременно и более чем в 1,5 раза подняли цены для петербургских аптек. Следующее заседание пройдет 15 апреля.

УФАС также может серьезно повлиять на ценовую политику регионального игрока любого рынка, который занимает доминирующее положение, контролируя более 50% своего сегмента. «В настоящее время антимонопольный орган проводит анализ долей рынка, которые занимает та или иная аптечная сеть в Петербурге. В случае выявления доминирующего положения какой-либо аптечной сети или нескольких сетей к этим хозсубъектам могут быть применены меры антимонопольного реагирования в рамках ст. 10 Закона о защите конкуренции. Эта статья запрещает занимающей доминирующее положение организации или организациям устанавливать монопольно высокую цену товара», — рассказали антимонопольщики.

