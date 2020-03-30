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30.03.2020 15:15
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Аптеки взвинтили цены на маски до 50 рублей за штуку. Петербуржцы покупают и негодуют, антимонопольщики по сути бессильны

В выходные несколько петербуржцев смогли прикупить медицинских масок не у спекулянтов, а в аптеках. Ценник в 50 рублей за маску возмутил горожан. Их жалобы 30 марта «Фонтанка» обнаружила во «ВКонтакте», на странице губернатора Петербурга Александра Беглова.

Так, 29 марта петербуржцы Андрей Михайлов и Светлана Катышева пришли за масками в аптеку «Для бережливых». Первый прикупил 50 масок за 2500 рублей на проспекте Гагарина, вторая приобрела 5 масок за 250 рублей на Богатырском проспекте. Оба пожаловались Беглову, но к 30 марта так и не получили ответа от городских властей. В сети аптек «Для бережливых» на несколько звонков «Фонтанки» так никто и не ответил.

автор фото&nbsp;Андрей Михайлов
автор фото Андрей Михайлов

«Фонтанка» обратилась за комментарием в петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы. Там рассказали, что в соответствии с поручением ФАС России с 27 марта ведут ежедневный мониторинг цен на медицинские маски. «Отметим, что маски медицинские не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулируются государством», — сообщили в УФАС.

Фактически это значит, что ведомство ограничено в возможностях оперативного регулирования цен на маски. На сегодняшний день полномочия УФАС позволили возбудить дело по признакам заключения антиконкурентного соглашения среди оптовых поставщиков: с середины января по начало февраля ООО «Медицина Санкт-Петербург», ООО «НПКФ» Эклиф», ООО «Профитмед СПб», ООО «Новамед СПб» практически одновременно и более чем в 1,5 раза подняли цены для петербургских аптек. Следующее заседание пройдет 15 апреля.

УФАС также может серьезно повлиять на ценовую политику регионального игрока любого рынка, который занимает доминирующее положение, контролируя более 50% своего сегмента. «В настоящее время антимонопольный орган проводит анализ долей рынка, которые занимает та или иная аптечная сеть в Петербурге. В случае выявления доминирующего положения какой-либо аптечной сети или нескольких сетей к этим хозсубъектам могут быть применены меры антимонопольного реагирования в рамках ст. 10 Закона о защите конкуренции. Эта статья запрещает занимающей доминирующее положение организации или организациям устанавливать монопольно высокую цену товара», — рассказали антимонопольщики.

На нехватку масок россияне жалуются по всей стране. Причем иногда средств защиты не достается и тем, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом — в Петербурге родственники врачей горбольницы № 2 пожаловались на отсутствие должной медицинской амуниции. «Фонтанка» обратила внимание на отсутствие масок в городских аптеках еще 4 марта. Уже тогда в государственной фармацевтической службе порекомендовали шить маски самостоятельно.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (25)

Ref
Гарант стращал аптеки за рост цен- это розница, а вот про отпускные цены производителей и поставщиков- это опт, он ничего как то тогда не выразил. Производители и перекупы подняли цены, а аптеки перестали брать , от греха подальше. Те кто берёт по высоким ценам, те и огребают сейчас и здесь...
Zdobsi
Я не понимаю. Ну в чем проблема? Да, Аптека для Бережливых продавала маски по 50 руб. Разбивали большие пачки и по 5 штук за 250 руб их можно купить. Вас ничего не смущает? Вот в Василеостровском районе только две аптеки продавали маски. И по 5 штук только одна аптека продавала эти маски. Спасибо им большое. В остальных аптеках масок нет, насколько я понимаю. Сейчас вообще все исчезло оправдывает, что маски есть по 62 руб за штуку в одной аптеке. Спасибо, ваше обращение было услышано!
Hildegard
Привет всем! Надеюсь, никого своим предложением не обижу.
Маску можно изготовить самостоятельно из стерилизованного медицинского бинта или марли. Сложить материал в 4 слоя, сшить и снабдить тесемками или резинками бельевыми.
Одна маска прекрасно защищает в течение 3 часов. Потом стирается при 60 или выше, проглаживается с паром с обеих сторон и досушивается в режиме лен утюгом.
Напомню, что раньше, при СССР только такие маски и были. Или марлевые повязки.
Чем дребездеть по клаве - возьмите иголку в руки и защитите себя и близких.
Рекомендую! И спасибо фармацевтам атеки Ж-р Столетов О'Кее на Богатырском, они мне все это любезно разъяснили и показали.
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