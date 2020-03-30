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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

30.03.2020 12:34
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В Петербурге заработала горячая линия по коронавирусу. По телефону можно оставить заявку на доставку продуктов для пенсионеров

Круглосуточная горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом, принимает звонки горожан с 30 марта. Об этом «Фонтанке» рассказали в Центре городских волонтеров Петербурга.

Позвонить на горячую линию можно по номеру: 8–812–245–32–20. Жители Петербурга могут получить психологическую помощь, информацию о наличии лекарств в аптеках, бесплатной доставке продуктов для пенсионеров, социальных услугах, возможности приема коммунальных платежей на дому. Также по телефону можно оставить жалобу на отсутствие масок и уточнить сведения по дистанционному оформлению больничных.

«Петербургские Волонтеры Победы прозванивают участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла. Ветераны в силу разных причин могли не знать о телефоне горячей линии и Волонтеры Победы решили связаться с каждым самостоятельно и узнать, какие лекарства, продукты и вещи первой необходимости им нужны. А затем доставить до двери. Волонтеры Победы экипированы необходимыми защитными средствами и соблюдают правила безопасности, не подвергая опасности старшее поколение», — уточнили в Центре городских волонтеров Петербурга.

Горячая линия открыта на базе штаба Центра городских волонтеров Петербурга совместно с региональным отделением ВОД «Волонтеры-медики» и ОНФ. Добровольцы оказывают помощь пожилым людям, находящимся на вынужденной самоизоляции дома или не имеющим возможности выйти на улицу. Всего задействовано около тысячи человек.

«Фонтанка» рассказывала, как волонтёры развозят еду пенсионерам и почему во время пандемии коронавируса важно знакомиться с соседями.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, в Петербурге.

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Комментарии (5)

krasnonosov
Где можно получить удостоверение блокадника?
Sibir_5e4d67bbb7aea
...."Также по телефону можно оставить жалобу на отсутствие масок"... а по телеку министр здравоохранения и губернатор говорят, что маски не нужны здоровым и тем более на улице.... кто-то противоречит...
Вячеслав Рогожин
Где можно заразиться коронавирусом, чтобы контролируемо переболеть и не париться этой фигней больше?
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