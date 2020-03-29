Университет ИТМО в Петербурге решил напомнить жителям города о необходимости самоизоляции и о том, что шашлыки и шумные компании - не то, что сейчас всем нам нужно. Поддержать петербуржцев вуз решил рисунками достопримечательностей без людей. «Фонтанка» публикует их 29 марта.

«С завтрашнего дня в России официально начнется нерабочая неделя. По этому поводу известные символы Петербурга тоже «самоизолировались». Так Университет ИТМО решил напомнить о том, что это не время для пикников и прогулок в лесу. Оставайтесь дома и не вешайте нос. Давайте оставаться вместе — онлайн!» - призвали в университете.