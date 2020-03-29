Университет ИТМО в Петербурге решил напомнить жителям города о необходимости самоизоляции и о том, что шашлыки и шумные компании - не то, что сейчас всем нам нужно. Поддержать петербуржцев вуз решил рисунками достопримечательностей без людей. «Фонтанка» публикует их 29 марта.
«С завтрашнего дня в России официально начнется нерабочая неделя. По этому поводу известные символы Петербурга тоже «самоизолировались». Так Университет ИТМО решил напомнить о том, что это не время для пикников и прогулок в лесу. Оставайтесь дома и не вешайте нос. Давайте оставаться вместе — онлайн!» - призвали в университете.
В вузе также выразили надежду, что все трудности скоро закончатся.
«Пройдет время, мы скоро все встретимся вживую и прогуляемся у Медного всадника и атлантов. Даже на знаменитое полотно Матисса вернутся танцовщики. А пока берегите себя и своих близких. Вместе мы справимся!»
Пока в Петербурге жителям лишь рекомендуют не ходить на улицу без надобности, в Москве усилили режим самоизоляции. Москвичам предписано сидеть дома и не приближаться к окружающим ближе чем на полтора метра.