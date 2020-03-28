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28.03.2020 19:54
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Пулково усилили ОМОНом, чтобы проводить на родину более 200 граждан Узбекистана

Силовики в масках работают 28 марта в петербургском аэропорту Пулково. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель.

По словам собеседника, у здания аэропорта стоит спецтехника: «КАМАЗ» и «Урал». Другой очевидец рассказал, что внутри находятся сотрудники транспортного ОМОНа в масках, но в медицинских, а не в маскировочных балаклавах.

Фото: почитатель "Фонтанки"

«Фонтанка» выяснила, что силовое усиление в Пулково прибыло не просто так. К отправке на родину готовятся более 200 граждан Узбекистана, обратившиеся в консульство с просьбой вернуть их домой. Они, как и наши граждане в других странах, испытывают проблемы с передвижением из-за коронавируса. Вылет назначен на сегодня.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

nuga
Стройки остановятся,пипец дольщикам
мухомор
Всем пальчики прокатать.
Потом пригодиться.
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