Пулково усилили ОМОНом, чтобы проводить на родину более 200 граждан Узбекистана
Силовики в масках работают 28 марта в петербургском аэропорту Пулково. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель.
По словам собеседника, у здания аэропорта стоит спецтехника: «КАМАЗ» и «Урал». Другой очевидец рассказал, что внутри находятся сотрудники транспортного ОМОНа в масках, но в медицинских, а не в маскировочных балаклавах.
«Фонтанка» выяснила, что силовое усиление в Пулково прибыло не просто так. К отправке на родину готовятся более 200 граждан Узбекистана, обратившиеся в консульство с просьбой вернуть их домой. Они, как и наши граждане в других странах, испытывают проблемы с передвижением из-за коронавируса. Вылет назначен на сегодня.