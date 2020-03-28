«Взяли детей и рванули. Через неделю ждем обратно с подарками». Беглов осудил тех, кто уехал отдыхать в карантинную неделю
Губернатор Александр Беглов осудил тех петербуржцев, которые заполонили трассы, чтобы уехать на недельный отдых вместо самоизоляции. Обратно он их ждет без радости.
«Президент объявил платные, условно говоря, отпуска, целую неделю, — заявил Беглов 28 марта — Чтобы нам дать возможность подготовиться к самому нехорошему варианту и чтобы мы все посидели дома. Смотрите: трассы все забиты, Анапа, Крым, все взяли детей и рванули. Через неделю мы будем ждать оттуда людей, которые там пообщались и что-то привезут, какие-то подарки для родного города. Зачем?»
Ранее стало известно, что отели юга России выселяют постояльцев, об этом сообщили из Сочи петербургские туристы. Петербург действительно встал в пробках еще накануне. О том, как забиты трассы на выезд из города 28 марта, — читайте здесь.