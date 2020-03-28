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28.03.2020 14:51
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«Взяли детей и рванули. Через неделю ждем обратно с подарками». Беглов осудил тех, кто уехал отдыхать в карантинную неделю

Губернатор Александр Беглов осудил тех петербуржцев, которые заполонили трассы, чтобы уехать на недельный отдых вместо самоизоляции. Обратно он их ждет без радости.

«Президент объявил платные, условно говоря, отпуска, целую неделю, — заявил Беглов 28 марта — Чтобы нам дать возможность подготовиться к самому нехорошему варианту и чтобы мы все посидели дома. Смотрите: трассы все забиты, Анапа, Крым, все взяли детей и рванули. Через неделю мы будем ждать оттуда людей, которые там пообщались и что-то привезут, какие-то подарки для родного города. Зачем?»

Ранее стало известно, что отели юга России выселяют постояльцев, об этом сообщили из Сочи петербургские туристы. Петербург действительно встал в пробках еще накануне. О том, как забиты трассы на выезд из города 28 марта, — читайте здесь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

nuga
Не все могут в Ньюй орк слетать,господин Беглов. Лещенко слетал и привез. На даче нет вируса короны,там только ОРЗ можно подхватить,что одно и тоже. Почему рейсы за рубеж не закрыты,с 27 марта,как обещано? Только Лещенко и чиновники привозят вирусы из за границы,а потом тут всех заражают
Vasilis
Полено номер 2, дремучий дуб
Luba
Какая дача?! Сегодня +10, завтра +1 градусов! Не, ну пусть уедут, но обратно - только через карантин!
У нас под окнами детская площадка -полная детей.И что поделать с такими родителями?
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