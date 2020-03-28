Из отелей в Сочи выселили петербургских туристов. Операторы ссылаются на запрет правительства и предлагают поискать ночлег у местных
Из отеля «Сочи Парк» в экстренном порядке выселяют всех туристов вне зависимости от того, когда у них обратные рейсы. Оператор гостиницы «Библио Глобус» предлагает обратиться к частному сектору.
О том, что его принуждают выехать раньше окончания срока бронирования, «Фонтанке» 28 марта рассказал петербуржец Андрей. «С утра повесили объявление, что всем до 12 часов выметаться из номеров, никого не интересует, у кого и когда билеты, — сообщил он. — Отель принадлежит «Библио Глобусу», они ссылаются на какой-то приказ гендиректора и эпидемию. У нас рейс завтра, они сказали — ничего не обещаем. То есть они не только новые бронирования не принимают, но и всех отдыхающих выгоняют».
Компания «Библио Глобус» действительно является оператором отеля. На вопрос корреспондента оператор сообщил, что все отели и санатории Краснодарского края и Крыма выселяют сегодня всех постояльцев «согласно распоряжению правительства Российской Федерации». Номер распоряжения там назвать затруднились. На вопрос, что делать в чужом городе людям, которых выставили на улицу, ответили: «Можете поискать место в частном секторе».
Ранее сообщалось, что в связи с объявлением нерабочей недели значительно вырос объем бронирований в отелях Сочи, причем туристами из Петербурга и Москвы. Накануне в городе, который принимал Олимпиаду, были введены карантинные меры на период с 28 марта до 5 апреля, аналогичные петербургским. В частности, отели и гостиницы не должны принимать бронь от клиентов. Однако мэр Сочи Алексей Копайгородский отдельно подчеркнул: «Уважаемые туристы, кто уже находится на территории Сочи, вы сможете беспрепятственно завершить свое пребывание в нашем городе и вернуться домой, но я призываю вас минимизировать перемещения по курорту и находиться на территории своих отелей и санаториев».