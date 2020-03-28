Из отелей в Сочи выселили петербургских туристов. Операторы ссылаются на запрет правительства и предлагают поискать ночлег у местных

Из отеля «Сочи Парк» в экстренном порядке выселяют всех туристов вне зависимости от того, когда у них обратные рейсы. Оператор гостиницы «Библио Глобус» предлагает обратиться к частному сектору.



О том, что его принуждают выехать раньше окончания срока бронирования, «Фонтанке» 28 марта рассказал петербуржец Андрей. «С утра повесили объявление, что всем до 12 часов выметаться из номеров, никого не интересует, у кого и когда билеты, — сообщил он. — Отель принадлежит «Библио Глобусу», они ссылаются на какой-то приказ гендиректора и эпидемию. У нас рейс завтра, они сказали — ничего не обещаем. То есть они не только новые бронирования не принимают, но и всех отдыхающих выгоняют».

