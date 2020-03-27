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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 17:24
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Максимальные пробки: первый раз за неделю дороги Петербурга «покраснели»

В Петербурге самые большие пробки за всю неделю, причём в нестандартное время. До «красных» 7 баллов дороги загрузились 27 марта около 16:50. Предыдущий раз 7 баллов было в пятницу, 20 марта, и обычно вечерний час пик начинается ближе к 18 часам.

С утра стоит пробка на внутреннем кольце КАД, где была авария. В 16:45 «Яндекс» в очередной раз сообщил о ней: «В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. КАД, внутренняя сторона, от реки Оккервиль до Октябрьской набережной. Длина пробки — 7,5 км».

В 17:03 сервис зафиксировал «необычно сложную пробку» длиной 4,4 километра в центре города: Литейный проспект, Литейный мост, улица Академика Лебедева, Лесной проспект, от улицы Некрасова до Литовской улицы (пользователи «Яндекс.Навигатора» обсуждают ДТП в этом месте). В пробке можно потерять 1 час 28 минут, что на 56 минут больше обычного.

В «Навигаторе» автомобилисты отмечают, что на дорогах много аварий. Например, ДТП собирает затор на ЗСД в районе Васильевского острова. Вот так столкнулись два грузовика и легковушка в Кокушкином переулке, от канала Грибоедова до Садовой. «Мешают сильно, объезд по встречке», — сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Напомним, на этой неделе, когда школьные каникулы совпали с введением карантинных мер из-за коронавируса, загруженность дорог Петербурга была аномально мала. Сегодня же с утра было 4 балла, что на 1 балл больше, чем в предыдущие три дня, а вечерний показатель 5–6 баллов был достигнут вскоре после обеда.

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