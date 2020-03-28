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28.03.2020 13:06
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Из «коронавирусного» пансионата «Заря» сбежал постоялец. Скоро у него день рождения

В Петербурге ищут сбежавшего из пансионата «Заря» мужчину. Его отправили на принудительный карантин за нарушение условий коронавирусной изоляции.

Как стало известно «Фонтанке» 28 марта, накануне вечером замдиректора пансионата в Репино Борис Колодин пожаловался в полицию на побег постояльца.

32-летний житель Петербурга Георгий прилетел 21 марта из Швейцарии. В аэропорту его предупредили о необходимости самоизолироваться на две недели. Георгий выходил из своей квартиры в Восковом переулке, поэтому его 26 марта по постановлению петербургского Роспотребнадзора принудительно отправили в «Зарю» — на контролируемый карантин. Поместили мужчину в 409-й номер.

Около девяти вечера 27 марта Георгий вылез из запертого снаружи номера через окно, спустился на землю и перемахнул через забор.

О бегстве Георгия предупреждены все наряды полиции и Роспотребнадзор. У его квартиры выставлено наблюдение. Возможно, он просто не хотел справлять 33-летие в четырех стенах. День рождения у него через два дня.

Пансионат «Заря» временно переоборудован в обсерватор. С 26 марта туда принудительно заселяют петербуржцев, нарушивших режим добровольной изоляции.

Накануне режим добровольной изоляции нарушила еще одна петербурженка. Лариса сбежала из квартиры в Калининском районе и уехала на своем авто в неизвестном направлении. Ее тоже ищут.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

Antivse
О как все заистерили сразу))
На кол его!!!)))
Блокировать сотовые все, блокировать все банковские карты, машины в розыск, паспорт недействительным признать, через неделю сам появится, влупить штраф под лям, чтобы больно было!
Carolus
Он запросто может пересидеть свой карантин у знакомых. Останется только штраф, больше никаких последствий. Кроме того, если он сумеет попасть в свою квартиру, то вряд ли его будут оттуда изымать. Хотя могут. НО!!! Юные падаваны, запомните одну вещь. Когда полиция или иные госслужбы не уверены, что в квартире кто-то есть или есть объект, который им нужен - они не заморачиваются вскрытием дверей. Ибо им потом гарантированный геморрой и головная боль, а при отсутствии в квартире того (чего) они ищут - выхлоп от этой операции нулевой. Есть, правда, такая фишка, как отключение электричества. Но надо просто часика три перетерпеть без него, а потом сообщить в службу ЖКХ о том, что "спал, проснулся, света нет". Включат. А поедут ли снова - это уже от того, насколько им нужен неуловимый Джо, зависит. Гестапо за вашим радиопередатчиком поедет снова, а вот карантинные службы - вряд ли.
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