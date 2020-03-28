Из «коронавирусного» пансионата «Заря» сбежал постоялец. Скоро у него день рождения
В Петербурге ищут сбежавшего из пансионата «Заря» мужчину. Его отправили на принудительный карантин за нарушение условий коронавирусной изоляции.
Как стало известно «Фонтанке» 28 марта, накануне вечером замдиректора пансионата в Репино Борис Колодин пожаловался в полицию на побег постояльца.
32-летний житель Петербурга Георгий прилетел 21 марта из Швейцарии. В аэропорту его предупредили о необходимости самоизолироваться на две недели. Георгий выходил из своей квартиры в Восковом переулке, поэтому его 26 марта по постановлению петербургского Роспотребнадзора принудительно отправили в «Зарю» — на контролируемый карантин. Поместили мужчину в 409-й номер.
Около девяти вечера 27 марта Георгий вылез из запертого снаружи номера через окно, спустился на землю и перемахнул через забор.
О бегстве Георгия предупреждены все наряды полиции и Роспотребнадзор. У его квартиры выставлено наблюдение. Возможно, он просто не хотел справлять 33-летие в четырех стенах. День рождения у него через два дня.
Пансионат «Заря» временно переоборудован в обсерватор. С 26 марта туда принудительно заселяют петербуржцев, нарушивших режим добровольной изоляции.
Накануне режим добровольной изоляции нарушила еще одна петербурженка. Лариса сбежала из квартиры в Калининском районе и уехала на своем авто в неизвестном направлении. Ее тоже ищут.