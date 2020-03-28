Из «коронавирусного» пансионата «Заря» сбежал постоялец. Скоро у него день рождения

32-летний житель Петербурга Георгий прилетел 21 марта из Швейцарии. В аэропорту его предупредили о необходимости самоизолироваться на две недели. Георгий выходил из своей квартиры в Восковом переулке, поэтому его 26 марта по постановлению петербургского Роспотребнадзора принудительно отправили в «Зарю» — на контролируемый карантин. Поместили мужчину в 409-й номер.

Как стало известно «Фонтанке» 28 марта, накануне вечером замдиректора пансионата в Репино Борис Колодин пожаловался в полицию на побег постояльца.

В Петербурге ищут сбежавшего из пансионата «Заря» мужчину. Его отправили на принудительный карантин за нарушение условий коронавирусной изоляции.

Около девяти вечера 27 марта Георгий вылез из запертого снаружи номера через окно, спустился на землю и перемахнул через забор.

О бегстве Георгия предупреждены все наряды полиции и Роспотребнадзор. У его квартиры выставлено наблюдение. Возможно, он просто не хотел справлять 33-летие в четырех стенах. День рождения у него через два дня.

Пансионат «Заря» временно переоборудован в обсерватор. С 26 марта туда принудительно заселяют петербуржцев, нарушивших режим добровольной изоляции.

Накануне режим добровольной изоляции нарушила еще одна петербурженка. Лариса сбежала из квартиры в Калининском районе и уехала на своем авто в неизвестном направлении. Ее тоже ищут.