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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 16:13
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Шестеро легкомысленных заперты в пансионате «Заря». Они отказались самоизолироваться дома

В пансионате «Заря» в Репино заработал обсервационный центр для петербуржцев, прибывших из-за рубежа. Роспотребнадзор отправил туда шестерых из-за несоблюдения режима самоизоляции по месту жительства.

Как сообщает сайт Смольного 26 марта, в числе постояльцев — семья с двумя детьми. Признаков заболеваний у них нет, медицинские осмотры и необходимые исследования проводятся в соответствии с нормативами. Семья проживает в двухкомнатном номере.

Кроме того, в двух отдельных корпусах размещены сотрудники обсерватора — 7 врачей и 6 медсестер. Всего на первом этапе в пансионате можно изолировать до 300 человек.

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в КоАП будут внесены изменения, которые позволят наказывать за нарушение карантина. «Мы будет штрафовать тех, кто демонстрирует редкое легкомыслие», — подчеркнул глава правительства. Губернатор Александр Беглов также предупредил, что в Петербурге установлен строгий контроль за соблюдением режима самоизоляции всех прибывающих из-за рубежа. При нарушении режима предусмотрена изоляция в медицинском учреждении.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что одним из первых обитателей коронавирусного пансионата «Заря» в Репино стала отоларинголог медицинского центра «XXI век», которая после возвращения из Таиланда отправилась принимать пациентов.

Смольный напоминает: невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий влечет ответственность в соответствии со статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Нарушение, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, обязательными работами на срок до 360 часов, исправительными работами или ограничением свободы на срок до одного года.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, исправительными работами на срок от шести месяцев до двух лет, принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет.

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Комментарии (7)

a.159753123
Как доказывается, что именно данное лицо явилось источником и причиной "массового заболевания"? Объективная сторона состава? Понимаю, когда повар Василий Алибабаевич, не прошедший саносмотр, заразил сальмонеллезом всех клиентов столовой "Улыбнись и облегчись". А в этом случае как?
260743591
Ездил вчера туда по рабочим делам.
Интересно )))))
Фигасе, отправили. А штрафовать? Охренеть можно, нагулялись за границей, еще и в Заре с детьми отдыхают. Как трогательно.
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