Шестеро легкомысленных заперты в пансионате «Заря». Они отказались самоизолироваться дома

В пансионате «Заря» в Репино заработал обсервационный центр для петербуржцев, прибывших из-за рубежа. Роспотребнадзор отправил туда шестерых из-за несоблюдения режима самоизоляции по месту жительства.



Как сообщает сайт Смольного 26 марта, в числе постояльцев — семья с двумя детьми. Признаков заболеваний у них нет, медицинские осмотры и необходимые исследования проводятся в соответствии с нормативами. Семья проживает в двухкомнатном номере.



Кроме того, в двух отдельных корпусах размещены сотрудники обсерватора — 7 врачей и 6 медсестер. Всего на первом этапе в пансионате можно изолировать до 300 человек.