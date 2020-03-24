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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 19:54
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Лор из Таиланда станет одним из первых обитателей коронавирусного пансионата «Заря» в Репино

Отоларинголога медицинского центра «XXI век», которая после возвращения из Таиланда отправилась принимать пациентов, отправится в санаторий «Заря». Прежде о госпитализации туда людей не сообщалось.

О том, что женщина, отказавшаяся от двухнедельной самоизоляции, поедет в Репино, было объявлено в эфире канала «Санкт-Петербург» 24 марта.

«Фонтанка» рассказывала, что прямо сейчас корпуса «Зари» готовы вместить 300 человек с подозрением на заражение инфекцией. Максимальная вместимость до 500 человек, но для этого нужно будет провести ряд работ.

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