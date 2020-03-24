После возвращения из Таиланда лор петербургского центра «XXI век» общается со следователями. Вместо самоизоляции врач вышла на работу

Из-за нарушений правил самоизоляции в Петербурге проводится доследственная проверка в отношении отоларинголога медицинского центра «XXI век». Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 24 марта.



По информации городского Следственного комитета, 32-летняя врач 15 марта вернулась из Таиланда, где на сегодняшний день коронавирусом заразились более 800 человек, и через двое суток вышла на работу, «поставив в опасность жизнь и здоровье персонала и пациентов данной клиники».

Директор по инновациям центра «XXI век» Артур Канаян отказался давать комментарии по телефону и заявил, что официальная информация будет опубликована на сайте медицинского учреждения.