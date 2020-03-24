После возвращения из Таиланда лор петербургского центра «XXI век» общается со следователями. Вместо самоизоляции врач вышла на работу
Из-за нарушений правил самоизоляции в Петербурге проводится доследственная проверка в отношении отоларинголога медицинского центра «XXI век». Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 24 марта.
По информации городского Следственного комитета, 32-летняя врач 15 марта вернулась из Таиланда, где на сегодняшний день коронавирусом заразились более 800 человек, и через двое суток вышла на работу, «поставив в опасность жизнь и здоровье персонала и пациентов данной клиники».
Директор по инновациям центра «XXI век» Артур Канаян отказался давать комментарии по телефону и заявил, что официальная информация будет опубликована на сайте медицинского учреждения.
«В медицинском центре «XXI век» на сегодняшний день нет подтверждённых случаев коронавирусной инфекции среди персонала. Меры предосторожности и профилактики принимаются в соответствии со всеми регламентирующими документами», — отмечается в появившемся объявлении.
В координационном центре «XXI века» сообщили, что ближайшие приёмы отоларинголога отменены, попасть к ней на консультацию можно не раньше чем через неделю.
В России возбудили первое уголовное дело из-за нарушения режима самоизоляции. Фигурантом стала главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, скрывшая поездку в Испанию.