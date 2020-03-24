FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +7
78.85р85.43р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 19:15
11
Печать

После возвращения из Таиланда лор петербургского центра «XXI век» общается со следователями. Вместо самоизоляции врач вышла на работу

Из-за нарушений правил самоизоляции в Петербурге проводится доследственная проверка в отношении отоларинголога медицинского центра «XXI век». Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 24 марта.

По информации городского Следственного комитета, 32-летняя врач 15 марта вернулась из Таиланда, где на сегодняшний день коронавирусом заразились более 800 человек, и через двое суток вышла на работу, «поставив в опасность жизнь и здоровье персонала и пациентов данной клиники».

Директор по инновациям центра «XXI век» Артур Канаян отказался давать комментарии по телефону и заявил, что официальная информация будет опубликована на сайте медицинского учреждения.

«В медицинском центре «XXI век» на сегодняшний день нет подтверждённых случаев коронавирусной инфекции среди персонала. Меры предосторожности и профилактики принимаются в соответствии со всеми регламентирующими документами», — отмечается в появившемся объявлении.

В координационном центре «XXI века» сообщили, что ближайшие приёмы отоларинголога отменены, попасть к ней на консультацию можно не раньше чем через неделю.

В России возбудили первое уголовное дело из-за нарушения режима самоизоляции. Фигурантом стала главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, скрывшая поездку в Испанию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (11)

Set78
таиланд не входит в список,следователь пусть выдохнит)
Sibir_5e4d67bbb7aea
Роспотребнадзору давно надо сделать таблицу по датам прилета и закрытым странам, т.к. многие кого запугали и отправили на самоизоляцию\карантин не имеют права на больничный лист. их постановление №7 для всех опубликовано только 19 марта, до этого дня есть исключения.
ElPaso
Тайланда нет в списке стран неблагополучных по Ковид! Что за вброс! Прекратите нагонять панику среди населения!
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний